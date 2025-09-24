Συρίγος για αναβολή συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: «Αντικειμενικό γεγονός λόγω έκτακτης σύσκεψης Τραμπ»

Ως «αντικειμενικό γεγονός» που σχετίζεται με την έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την αναβολή της χθεσινής συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο και βουλευτής της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105.8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, και ερωτώμενος εάν μπορεί να υπήρχε μεθόδευση από την τουρκική πλευρά είπε:

«Ούτως ή άλλως είναι ανοιχτά όλα. Δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή, τα προβλήματα, έχουμε το θέμα με το καλώδιο, πολύ θετική η συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη. Έχουμε το θέμα με το SAFE, έχουμε το θέμα με τη Chevron νοτίως της Κρήτης. Έχουν ένα δυναμισμό όλα αυτά τα πράγματα. Για μένα το πιο κρίσιμο των επόμενων μηνών είναι το θέμα του καλωδίου».

«Από ό, τι φαίνεται, γιατί ψάχνω κι εγώ να καταλάβω τι έχει συμβεί ακριβώς, υπήρξε πράγματι έκτακτη σύσκεψη του Τραμπ με τα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη για το θέμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου ο Τραμπ απ’ ό,τι κατάλαβα τους παρουσίασε την εκδοχή του για το τι πρέπει να γίνει στη Γάζα. Να γίνει ένα resort τουριστικό» ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Συρίγος.

«Το ενδιαφέρον είναι ότι στη σύσκεψη αυτή έκατσε ο Ερντογάν δίπλα ακριβώς στον Τραμπ. Στην κορυφή του τραπεζιού. Συμβολικά αυτά έχουν τη σημασία τους. (…) Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλει να περάσει ένα μήνυμα», τόνισε ο κ. Συρίγος.

Παράλληλα, συνέχισε: «Καταρχάς λοιπόν, η συνάντηση έτυχε να γίνει την ίδια ώρα, οπότε ήταν φυσιολογικό να μη γίνει την ίδια ώρα. Από την ώρα που ανακοινώθηκε ότι αναβάλλεται χωρίς να ανακοινωθεί πότε θα γίνει η επόμενη είναι περίπου βέβαιον, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνάντηση, διότι το πρόγραμμα και των δύο ηγετών είναι εξαιρετικά πυκνό. Φεύγει ο Ερντογάν και πάει στην Ουάσιγκτον.

Αποκλείεται να ξαναγυρίσει πίσω στη Νέα Υόρκη. Εκτός αυτού, δεν νομίζω ότι μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ, ο Ερντογάν θα ήθελε μία συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Θα την ήθελε πιο πριν.

Πιστεύω και εγώ ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να γίνει. Αν ήταν, θα είχε ανακοινωθεί από την πρώτη στιγμή. Τώρα μάλλον, απ’ ό,τι δείχνουν όλα τα στοιχεία δεν πρόκειται να γίνει».

Ακόμα, ο κ. Συρίγος συμπλήρωσε: «Έρχομαι σε ένα δεύτερο σημείο το οποίο μου έχει προκαλέσει εντύπωση. Πρέπει να αποφασίσουμε. Ή είναι πολύ κακό πράγμα να μιλήσει ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο, όπως άκουγα τις προηγούμενες μέρες ή το άλλο.

Δεν μπορεί να ισχύουν ότι είναι κακό να συναντηθεί με τον Ερντογάν και μετά, κακώς δεν συναντήθηκε με τον Ερντογάν. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε ή το ένα ισχύει ή το άλλο. Και τα δύο μαζί δεν μπορούν να ισχύουν».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Και κάτι άλλο ευρύτερο. Το 1981 ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν έγινε πρωθυπουργός, έθεσε κάποιους όρους για διάλογο με την Τουρκία. Η Τουρκία δεν τους ακολούθησε.

Το 1983 τον Νοέμβριο κηρύχθηκε το ψευδοκράτος στην Κύπρο, οπότε ο Ανδρέας Παπανδρέου διέκοψε εντελώς τον διάλογο με την Τουρκία. Αυτό οδήγησε σε αμοιβαίες παρανοήσεις και φτάσαμε τον Μάρτιο του 1987 σε κρίση που παραλίγο να οδηγήσει σε πόλεμο. Έκτοτε, το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα αποδέχεται ότι με την Τουρκία συζητάς.

Το να συζητάς δε σημαίνει διαπραγματεύεσαι. Δε σημαίνει ξεπουλάς, δε σημαίνει χαρίζεις, δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία διεκδικεί να μπει στο πρόγραμμα SAFE.

Η Ελλάδα είναι βασικός παράγοντας από τον οποίο περνάει αυτό το θέμα. Δεν είναι λογικό να συζητήσει η Ελλάδα με την Τουρκία και να της πει τους όρους που θέτει για να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα; Ασχέτως αν το αποδεχθεί η Τουρκία ή όχι».

Σε σχέση με την κριτική που ασκείται από ορισμένες πλευρές προς το υπουργείο Εξωτερικών ότι ακολουθεί λανθασμένα την πολιτική των ήρεμων νερών, ο κ. Συρίγος ανέφερε τα εξής:

«Με την Τουρκία υπάρχει πλήθος διαφορών, ακόμη και ως προς το τι συνιστά διαφορά, είναι διαφωνία μεταξύ των δύο μερών. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει μόνο μία διαφορά για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Εκείνοι βάζουν τα πάντα, μέχρι και κυριαρχία σε μεγάλα ελληνικά νησιά. Επομένως υπάρχουν πλείστες όσες διαφωνίες.

Για αυτό το λόγο έγινε και η Διακήρυξη των Αθηνών, η οποία συμφωνήθηκε να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα για να συζητηθούν αυτές οι διαφωνίες. Δεν έχουμε κατορθώσει να συζητήσουμε επί της ουσίας.

Άρα, τα μεγάλα προβλήματα είναι πάνω στο τραπέζι. Άρα είναι ζήτημα χρόνου πότε θα επανέλθουν οι εντάσεις γιατί δεν έχει λυθεί τίποτα από τα σοβαρά θέματα στις μεταξύ μας σχέσεις.

Και η Τουρκία, αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται να έχει χαμηλούς τόνους διότι θέλει να μπει στο πρόγραμμα F-35 στην Αμερική και ξέρετε ότι κάποιοι γερουσιαστές θα θέσουν θέμα του τι συμβαίνει στο Αιγαίο. Θέλει να μπει στο πρόγραμμα SAFE, το οποίο εξαρτάται και από την Ελλάδα».

Ως προς την κατ’ ιδίαν συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν, είναι τρία τα ζητήματα που φαίνεται πως θα τεθούν, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Συρίγος, καθώς «έχουν αναφερθεί τα F-16 και η αγορά Boeing, αλλά και ένα κοίτασμα σπάνιων γαιών που έχει ανακαλυφθεί στην Τουρκία το 2022 και για το οποίο φαίνεται ότι ενδιαφέρεται η Αμερική πάρα πολύ. Οπότε είναι αρκετά πράγματα πάνω στο τραπέζι».