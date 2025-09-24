Το νέο ραντεβού με Ερντογάν, η σιβυλλική δήλωση για τη συνάντηση και η απόσταση Γαβριήλ-Τσίπρα 

Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν που ήταν να γίνει χθες το βράδυ ώρα Ελλάδος αναβλήθηκε όπως ξέρετε, διότι ήταν μάλλον παράλογο να βρεθούν στις 21:00 και στις 21:30 ο Ερντογάν να πρέπει να βρίσκεται μαζί με τους ηγέτες Αραβικών χωρών μαζί με τον Τραμπ για τη Γάζα. Βεβαίως, στις 23:30 έγινε αυτή η συνάντηση, αλλά τέλος πάντων ο Ερντογάν είχε αντικειμενικά κάποιο πρόγραμμα που στένευε τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Τούρκοι δεν μας αιφνιδίασαν, γιατί το πρωί που ξύπνησε η ελληνική αποστολή το ραντεβού υπήρχε κανονικά. Από την άλλη, ελληνική πηγή με γνώση της κατάστασης έλεγε στη στήλη ότι στον ΟΗΕ αυτά συμβαίνουν και μονίμως το πρόγραμμα ανατρέπεται, καθώς όλοι έχουν πολλές υποχρεώσεις.

«Μας κράζουν όπως και να έχει»

Πρέπει να σας πω ότι η υποδοχή μιας πιθανής αναβολής της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν για μερικές μέρες περίπου ως… εθνική ήττα προκάλεσε έκπληξη σε μέλη του entourage του κ. Μητσοτάκη. «Αυτοί που μας κράζουν επειδή βλέπουμε τον Ερντογάν, τώρα μας κράζουν επειδή αναβλήθηκε», έλεγε σιβυλλικά στη στήλη σοβαρή πηγή. Τώρα, να πω ότι έχει άδικο…

Ίσως στην Κοπεγχάγη;

Από χθες, τα δύο επιτελεία ήταν σε επαφή για να βρεθεί ένα slot, γιατί και ο δικός μας έχει ραντεβού, ενώ και ο Ερντογάν έχει πολλά ραντεβού και αναχωρεί για Ουάσινγκτον το βράδυ (ώρα Ελλάδος). Βέβαια, οι Τούρκοι πρότειναν κάποιες ώρες που δεν βόλευαν και ενώ είχαν περιθώρια, έλεγαν στην ελληνική πλευρά ότι για να γίνει η συνάντηση, θα έπρεπε να ακυρώσουν κάποια υποχρέωση. Τώρα, μένει να φανεί αν η συνάντηση των δύο θα μεταχρονολογηθεί για τις αρχές Οκτωβρίου, οπότε και οι δύο αναμένεται συμπέσουν στην Κοπεγχάγη για τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, εφόσον ο Ερντογάν τηρήσει το πρόγραμμα και πάει.

Γαβριήλ-Τσίπρας: Οι παλιές αγάπες πάνε στον Παράδεισο

Η σχέση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη με τον Αλέξη Τσίπρα έχει περάσει από διάφορες φάσεις, ωστόσο η ρήξη στις σχέσεις τους δείχνει πλέον οριστική. Το λέω με αφορμή τα όσα δήλωσε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς για τον πρώην Πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας λίγο-πολύ «σούπα» τις προτάσεις Τσίπρα και τη μετακίνηση του προς το κέντρο. Θυμίζω πως ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης διεκδίκησε τον δήμο της Αθήνας το 2014 κι υπήρξε κυβερνητικός εκπρόσωπος της πρώτης κυβέρνησης Τσίπρα. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα το φθινόπωρο του 2015 κι έκτοτε δεν έχει καταφέρει να βρει κοινούς τόπους με τον πρώην σύντροφο του. Αστεία-αστεία, πέρασαν 10 χρόνια από τότε.

Ο Γερουλάνος κι η βελόνα

Αρκετή εσωκομματική σκόνη σήκωσε ο Παύλος Γερουλάνος με τα όσα δήλωσε τις προάλλες στην Αριδαία πως «αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές». Ο κ. Γερουλάνος έσπευσε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις λέγοντας πως τα λόγια του πρέπει να λειτουργήσουν ως αφύπνιση στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. «Το κάνω πάντα για να πιέζω», είπε ο βουλευτής Α’ Αθηνών, που η αλήθεια είναι πως κινείται όσο λίγοι στο ΠΑΣΟΚ. Πάντως, στη Χαριλάου Τρικούπη πρέπει να αποφασίσουν για το πότε θα γίνει το συνέδριο του κόμματος, ενώ παρά τα όσα λέει ο Πρόεδρος του, για νίκη έστω και για μια ψήφο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η δημοσκοπική καθίζηση προβληματίζει τους πάντες. Άρα ο Γερουλάνος μάλλον εκφράζει δημοσίως, αυτά που οι υπόλοιποι Πασόκοι κουβεντιάζουν μεταξύ τους.

Ο Παπασταύρου, ο Ράιτ και το LNG

Αυτές τις μέρες στις ΗΠΑ βρίσκεται και ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έχει προγραμματίσει μεταξύ άλλων συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ. Βασικό θέμα συζήτησης θα είναι το αμερικανικό LNG και η ελληνική πλευρά έχει δυνατά χαρτιά. Στο οκτάμηνο του 2025, από τα 35 φορτία LNG που εκφορτώθηκαν στη Ρεβυθούσα, τα 31 προήλθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, ο κ. Ράιτ αναμένεται να θέσει το ζήτημα της πλήρους διακοπής των ροών ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, κάτι που αποτελεί στρατηγικό στόχο της Ουάσιγκτον. Οι δύο υπουργοί θα συναντηθούν εκ νέου στην Αθήνα, στις 6–9 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της συνόδου του P-TECC, όπου συμμετέχουν 24 χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση.