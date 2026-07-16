Μετά τον νέο κύκλο ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, πηγές της Κουμουνδούρου σχολιάζουν ότι «όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν, για λόγους πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας, να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες».

Επιπλέον σύμφωνα με την ΕΡΤ, προσθέτουν: «Οι βουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός. Αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το πρόγραμμά του και τη συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών. Όποιος επιλέγει να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή, οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Επιπλέον δεν διστάζουν να αναφερθούν και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, βάζοντας στο κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα σχολιάζοντας: «Θα είναι οι σημερινοί ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές;».

Διαβάστε επίσης: ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε και η Πόπη Τσαπανίδου - Η επιστολή στον Κακλαμάνη

«Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν αν αυτό που παρουσιάστηκε ως “ατομική στάση ευθύνης” ήταν τελικά ο προθάλαμος μιας προαποφασισμένης πολιτικής μετακίνησης».

Οι πηγές της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζουν επίσης πως δεν γίνεται η ΕΛΑΣ να αποφεύγει να απαντήσει ένα τόσο κρίσιμο ερώτημα, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια απέναντι στους πολίτες, που αποτελεί υποχρέωση.

ΣΥΡΙΖΑ: Μήνυμα ανασυγκρότησης και στόχος η ενότητα

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γυρίζει σελίδα. Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει ανάγκη να ξανασυναντηθούν οι άνθρωποι που πίστεψαν και αγωνίστηκαν για μια ισχυρή, σύγχρονη και προοδευτική Αριστερά. Απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλες και όλους όσοι αποχώρησαν εξαιτίας του κλίματος εσωτερικής αποσταθεροποίησης και της παρατεταμένης κρίσης να επιστρέψουν στο πολιτικό τους σπίτι. Η επόμενη μέρα απαιτεί ενότητα, συλλογικότητα και ανασυγκρότηση απέναντι στις προκλήσεις που έχει μπροστά της η κοινωνία και η χώρα», σχολιάζουν οι ίδιες πηγές.

Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 16 βουλευτές, μετά την ανεξαρτητοποίηση της Πόπης Τσαπανίδου. Από την Τετάρτη είχαν ήδη ανεξαρτητοποιηθεί ο βουλευτής Μαγνησίας ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικάλων Μαριάννα Κοντοτόλη. Πιο πριν είχε ανεξαρτητοποιηθεί από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και ο βουλευτής Άργους, Γιώργος Γαβρήλος.