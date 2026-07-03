Ο Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας αιχμές για τη μορφή που έχει λάβει πλέον το κόμμα.

«Σε αυτή τη συνθήκη ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε μια νέα δίνη εσωστρέφειας και, ενόψει της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου, τίθεται ζήτημα και πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Ξανά εσωστρέφεια κι ας έχουμε όλοι ομολογήσει ότι τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί προ πολλού. Ξανά προσωπικές αναφορές και τοξικές αντιπαραθέσεις και όχι μόνο στα social media, αλλά και σε όλα τα media» σημείωσε, σε σχετική του ανακοίνωση ο κ. Ζαχαριάδης.



«Έχω υποστηρίξει και στα όργανα του κόμματος και δημόσια ως προσωπική μου άποψη ότι ο χώρος μας πρέπει να κατέβει με ένα ψηφοδέλτιο στις επερχόμενες εκλογές. Τα πολλά ψηφοδέλτια αντικειμενικά γίνονται και αντιπαραθετικά, ακόμα και αν τα κόμματα δεν επιλέγουν να συγκρούονται ευθέως μεταξύ τους. Μια τέτοια εξέλιξη είναι λάθος, τόσο για τον ευρύτερο χώρο μας, όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ» συμπλήρωσε.

Όπως έγραψε, κατά τη δική του γνώμη, «ο ΣΥΡΙΖΑ που κατεβαίνει σε άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου».



«Και αυτή η μετατόπιση στον δημόσιο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη συντελεστεί. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορώ να μετέχω στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Πολύ περισσότερο δε, εάν προοπτικά αναπτυχθεί εχθροπάθεια και αντιπαράθεση με μη πολιτικούς όρους» επεσήμανε.

Και σε όσους αναφέρουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτός σε συνεργασίες, ο κ. Ζαχαριάδης υπενθύμισε πως το κόμμα σήμερα «δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλει τους όρους της αναδιάταξης του χώρου, όπως γινόταν κάποτε, γιατί αυτά καθορίζονται από έναν συσχετισμό δύναμης που έχει ήδη κριθεί και κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν τον βλέπει. Ήταν η ώρα για τη μεγάλη πολιτική υπέρβαση που δεν έγινε από την δική μας πλευρά, με βάση τα νέα δεδομένα και με βάση τα νέα πραγματικά μας μεγέθη. Τα κόμματα δεν είναι θρησκευτικά δόγματα. Έχουν αρχή, έχουν μέση, έχουν τέλος».

«Είμαστε στην αρχή της αρχής ενός νέου κύκλου στο πολιτικό σύστημα της χώρας αλλά και του ευρύτερου χώρου μας που θα διαρκέσει πολύ. Ο διάλογος και η αντιπαράθεση με τις άλλες απόψεις πρέπει να γίνει μόνο με πολιτικά επιχειρήματα και με αίσθημα συντροφικότητας και πολιτικοποίησης της διαφωνίας ή της διαφοράς. Χωρίς προσωπικές αντιπαραθέσεις, αιχμές και επιθέσεις, τα πληρώσαμε πολύ ακριβά αυτά. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, όλες οι απόψεις θα κριθούν πολιτικά. Όλοι έχουμε δικαίωμα και στο σωστό και στο λάθος και στην επανόρθωση» κατέληξε.