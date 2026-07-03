Τσίπρας στο Politico: «Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να δίνει λευκές επιταγές στον Τραμπ»

Συνέντευξη στο Politico παραχώρησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος, μεταξύ άλλων, επεσήμανε πως η Ελλάδα θα πρέπει να σταματήσει να δίνει λευκές επιταγές στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ είναι στρατηγικής φύσης και πρέπει να καθοδηγούνται από το αμοιβαίο όφελος» σχολίασε, αναφορικά με την άδεια στους Αμερικανούς για απεριόριστη πρόσβαση σε κρίσιμες στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη χώρα, και συμπλήρωσε: «Η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική λευκών επιταγών και αυτό δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα».

Επέμεινε πως η ασφάλεια των βάσεων πρέπει να είναι η προτεραιότητα της Ελλάδας, και όχι να υποκύπτει στις απαιτήσεις της άλλης πλευράς.

«Είναι ένα ζήτημα που έχει ανακύψει με μεγάλη ένταση κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου στο Ιράν. Είδαμε ποια ήταν η αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού και ποια του Ισπανού πρωθυπουργού» συνέκρινε.

Διαβάστε επίσης: Οι αλώβητες συντάξεις, οι τρεις γαλάζιοι που έφαγαν με Σαμαρά και οι υποομάδες του ΣΥΡΙΖΑ

Αναφερόμενος στα εγχώρια, σημείωσε πως προτεραιότητά του θα είναι η μείωση των οικονομικών ανισοτήτων.

«Η κοινωνική συνοχή θα πρέπει να ενισχυθεί και οι ίδιοι ευρωπαϊκοί πόροι θα πρέπει να αυξηθούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση για τη φορολόγηση των πολυεθνικών, καθώς και των εκπομπών άνθρακα» επεσήμανε.

«Η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση», είπε, «αλλά μάλλον αρνητική για την αντιπολίτευση, και γι' αυτό δημιουργήθηκε η ΕΛΑΣ» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

Στάθηκε σε δημοσκοπικά στοιχεία, που δείχνουν πως οι Έλληνες αποζητούν την πολιτική αλλαγή, αλλά και αναφέρθηκε στο διπλό πλήγμα που χρειάστηκε να αντέξουν τα νοικοκυριά: υψηλό κόστος ζωής και εκτεταμένη διαφθορά.

«Έχουμε τον αόρατο φόρο διαφθοράς — και τον αποκαλώ φόρο γιατί πιστεύω ότι το κόστος των εκτεταμένων και πρωτοφανών επιπέδων διαφθοράς στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλο που στερεί από πόρους την κοινωνική πολιτική» σημείωσε.

Διαβάστε επίσης: Δημοσκόπηση MEGA: Η διαφορά της ΝΔ από Τσίπρα - Ποιο κόμμα «τροφοδοτεί» την ΕΛΑΣ, η τάση για Σαμαρά

«Κάθε ευρώ που χάνεται από άμεσες αναθέσεις σε δημόσιους διαγωνισμούς και την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα ευρώ που χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τους μισθούς των καθηγητών, τα δημόσια νοσοκομεία και τους μισθούς των νοσηλευτών» πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε για τις πολιτικές επιπτώσεις της φήμης του ως ριζοσπάστη από την κρίση της ευρωζώνης, ο Τσίπρας είπε ότι πολλοί θυμούνταν την πρωθυπουργία του μόνο τους πρώτους έξι μήνες όταν η Αθήνα βρισκόταν σε γκρεμό και κινδύνευε να καταρρεύσει από την ευρωζώνη.

Αντιθέτως, απεικόνισε τον εαυτό του ως ηγέτη ενός κόμματος που τελικά στάθηκε στο πλοίο.

«Υπάρχει μια προσπάθεια να επικεντρωθούμε στους πρώτους έξι μήνες της πρωθυπουργίας από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο [2015], αλλά υπάρχει και η περίοδος πριν και μετά. Η χώρα δεν μπήκε στην κρίση λόγω των πολιτικών μας… Καταλήξαμε σε μια δύσκολη συμφωνία, που χαρακτηρίστηκε από συγκρούσεις και εντάσεις, αλλά τερματίσαμε τα προγράμματα διάσωσης, αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία της οικονομίας και επιτύχαμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης» κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.