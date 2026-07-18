Ξεκίνησε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (18/07), η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αμέσως είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Η ψηφοφορία διεξήχθη μεταξύ των οκτώ ενεργών βουλευτών του κόμματος και το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ήταν επτά υπέρ της υποψηφιότητας Δούρου και ένα λευκό.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο εσωτερικό του κόμματος παραμένει στο τραπέζι το σενάριο μιας συλλογικής ηγετικής δομής.

Σύμφωνα με αυτό, η Ρένα Δούρου αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Νίκος Παππάς τη θέση του γραμματέα του κόμματος και ο Παύλος Πολάκης την ευθύνη της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα.

Ν. Παππάς: Ένα βήμα προς την ανασύνταξη, τη διάταξη μάχης, τη συλλογική ηγεσία

Οι δηλώσεις του Νίκου Παππά:

«Άσκησα κι εγώ μόλις το εκλογικό μου δικαίωμα. Ψήφισα για την εκλογή της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεών μας στη διάταξη μάχης. Άλλο ένα βήμα προς τη συλλογική ηγεσία.

Αναμφισβήτητα ο Παύλος Πολάκης θα παίξει κρίσιμο ρόλο στο δρόμο προς τις εκλογές και αυτά θα τα συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή.

Είναι νομίζω σαφές και θεωρώ ότι όσο περνάνε οι ώρες γίνεται όλο και περισσότερο συνείδηση σε πολλούς και πολλές ότι μια συλλογική διάταξη δυνάμεων μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματική.»