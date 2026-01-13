Τα άκυρα που μοιράζει η Καρυστιανού, το παράδειγμα του Ποταμιού και οι σκληροί των μπλόκων

Η απόφαση των αγροτών να κάνουν φοβερή μανούρα στο Μαξίμου αναφορικά με τον αριθμό των εκπροσώπων τους που θα μετάσχουν σε μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αν θα είναι δηλαδή 35, 30 ή 20, προφανώς δεν ανταποκρίνεται στην αναγκαία σοβαρότητα που και αυτοί πρέπει να έχουν για να βρεθεί μια βαλβίδα εκτόνωσης στην κατάσταση. Είναι προφανές ότι οι σκληροί των μπλόκων τορπιλίζουν τον διάλογο με προσχηματικές δικαιολογίες, ενώ είναι αστείο ότι επέμεναν σε όλες τις διαπραγματεύσεις στο παρασκήνιο να μετέχουν στον διάλογο αγρότες και κτηνοτρόφοι με ποινικές εκκρεμότητες.

«Μα μπορεί να συζητά ο Μητσοτάκης με διωκώμενους ή ελεγχόμενους;», διερωτήθηκε χθες ο υπουργός Τσιάρας σε τηλεφώνημα με αγροτοσυνδικαλιστές. Είναι προφανές επίσης ότι η στάση αυτή των αγροτών δίνει ξανά πάτημα στους σκληρούς του Μαξίμου να επανέλθουν με εισηγήσεις τους στον πρωθυπουργό για αυστηροποίηση στάσης.

Διάσπαση στους αγρότες

Την ίδια στιγμή είναι φανερό πως το μέτωπο των αγροτών δεν είναι ενιαίο. Υπάρχουν αυτοί που θα συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό και οι άλλοι που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τα μπλόκα για να βρεθούν στα χωράφια. Αφήστε που το Μαξίμου χθες υπονόησε ότι εφόσον υπάρξει κλιμάκωση από πλευράς αγροτών θα εφαρμοστεί ο νόμος. Κοινώς η αστυνομία θα μοιράσει κλήσεις.

Τα άκυρα της Καρυστιανού

Ομολογουμένως, η στάση της Καρυστιανού δεν είναι δύσκολο να προβλεφθεί: δεν θα πάρει κοντά της κανέναν εκλεγμένο βουλευτή, κανέναν που έχει πολιτικές αβαρίες και επιχειρεί μέσω αυτής να ξεπλυθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση Φαραντούρη, ο οποίος διεγράφη κυνηγώντας μια... χιμαιρα, καθώς ποτέ δεν είχε ρητές διαβεβαιώσεις για τον τυχόν ρόλο του σε ένα νέο εγχείρημα και τώρα έμεινε εκτός ΣΥΡΙΖΑ και εκτός σημαντικών επιτροπών στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα, πόσο θα αντέξει η Καρυστιανού να μην πάρει κανέναν πρώην ή νυν βουλευτή κοντά της θα φανεί, καθώς οι άνθρωποι στο περιβάλλον της έχουν επαφή κυρίως με πρόσωπα από τη ΝΙΚΗ, αλλά γενικώς ψάχνει σε πρόσωπα χωρίς μεγάλο παρελθόν. Να δούμε βέβαια τι θα βρει.

Πολιτικοί χωρίς πολιτικούς

Ο πρώτος που είχε εκστομίσει το «πολιτική χωρίς πολιτικούς» ήταν πάντως ο Σταύρος Θεοδωράκης που αν μη τι άλλο κατάφερε να πείσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι επιστημόνων και ανθρώπων του μόχθου και της πραγματικής παραγωγής να ενταχθούν στο σχήμα του Ποταμιού. Στο τέλος ούτε ο ίδιος απέφυγε συνεργασίες με ανθρώπους που είχαν κομματικό παρελθόν. Το θυμήθηκα διότι τόσο η Καρυστιανού όσο και ο Τσίπρας αναζητούν στελέχη που θα έρθουν από την πρώτη γραμμή της πράξης και θα ενταχθούν δίπλα τους. Για τον πρώην Πρωθυπουργό, μαθαίνω πως έχει ήδη εισπράξει αρνήσεις από μια σειρά στελεχών που έχουν τις δουλειές τους στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί να αφήσουν τις δουλειές τους και να μπλέξουν με την τοξικότητα;

Ένας ΠΑΣΟΚος για τον Τσίπρα

Ενδιαφέρον έχει η επιλογή των προσώπων του πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη στις 17 Ιανουαρίου, καθώς ξεφεύγουν από τα αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και παρουσιάζουν περισσότερο πολιτικό προφίλ σε σχέση με τις δυο προηγούμενες παρουσιάσεις της Ιθάκης. Η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτή του Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος ήταν δεύτερος σε σταυρούς υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α' Θεσσαλονίκης στις τελευταίες εκλογές. Παλαιότερα ανήκε στον στενό πυρήνα Ανδρουλάκη και στη συνέχεια συμπορεύτηκε με τον Δούκα, αλλά πλέον κινείται αυτόνομα. Για πόσο εντός ΠΑΣΟΚ να δούμε.

«Εκτός κόμματος»

Στη Χαριλάου Τρικούπη πάντως λένε πως ότι εδώ καιρό ο κ. Σαουλίδης εδώ και καιρό έχει «θέσει εαυτόν εκτός κόμματος» αφού είναι ίσως το μοναδικό από τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου που δεν τοποθετήθηκε σε καμία γραμματεία ενόψει του επικείμενου Συνεδρίου της Άνοιξης. Σε κάθε περίπτωση - για να βλέπουμε και το δάσος και όχι το δέντρο - στην Α’ Θεσσαλονίκης πιθανότητα εκλογής με το ΠΑΣΟΚ δεν είχε αφού έχουν ήδη μπει διάφορα ονόματα. Με ένα κόμμα Τσίπρα όμως, γιατί όχι;

Το βιβλίο Τασούλα στον Πιερρακάκη

Μεγάλη κουβέντα για το Μέτσοβο έκαναν χθες στο Προεδρικό ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Μετά από όλα αυτά, ο Τασούλας χάρισε στον Πιερρακάκη ένα βιβλίο με τίτλο «Ευάγγελος Αβέρωφ, επιστολές προς τον Μιχαήλ Τοσίτσα», που περιέχει πρόλογο του ΠτΔ στον οποίο περιγράφει το αναπτυξιακό υπόδειγμα του Μετσόβου, όπως διαμορφώθηκε με βάση τη χρηματοδότηση του Μιχαήλ Τοσίτσα. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Τοσίτσας ήταν βαθύπλουτος βαρώνος με καταγωγή από το Μέτσοβο που ζούσε μονίμως στην Ελβετία, αλλά ήταν τόσο σπουδαίος, είχε τόσο δεσπόζουσα θέση στην καλή κοινωνία της Ευρώπης των αρχών του 20ου αιώνα ώστε τον αναφέρει ο Μαρσέλ Προυστ στο μνημειώδες «Αναζητώντας τον Χαμένο Χρόνο».

Ο αριστοκράτης Τοσίτσας φυσικά είχε σπίτι και στο Παρίσι το οποίο επισκεπτόταν συχνά έχοντας διακριτή θέση στη ζωή της παρισινής υψηλής κοινωνίας. Ο οξυδερκής Μετσοβίτης Αβέρωφ τον εντόπισε και μέσω επιστολών του τον έπεισε να δωρίσει στο Μέτσοβο μεγάλο μέρος της περιουσίας, του, μιλάμε για 4 εκατομμύρια δολάρια με τιμές του 1950… Τα κεφάλαια αυτά τα διαχειρίστηκε ο Αβέρωφ και άλλαξε το Μέτσοβο για πάντα.