Τα «έξυπνα γυαλιά» του Άδωνι Γεωργιάδη σε νέες περιπέτειες: «Προσέξτε, σας γράφω»

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, φαίνεται πως αποφάσισε να «αρμέξει» τον ντόρο που έχει δημιουργηθεί γύρω από τα νέα του «έξυπνα» γυαλιά.

Κατά την άφιξή του στη Λαμία για την παραλαβή νέων ασθενοφόρων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Υπουργός εμφανίστηκε φορώντας ξανά τα επίμαχα γυαλιά τεχνολογίας Meta.

Με το που έφτασε στο σημείο, απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους με τη φράση: «Γεια σας παιδιά, προσέξτε, σας γράφω».

Τη στιγμή αυτή φρόντισε να την αναδείξει και ο ίδιος, κοινοποιώντας το σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «Κατά την άφιξη μου στην Λαμία πριν λίγο. Μεγάλη πλάκα με τα γυαλιά».

Κατά την άφιξη μου στην Λαμία πριν λίγο. Μεγάλη πλάκα με τα γυαλιά https://t.co/HmkEEWnfHC — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 5, 2026

Διαβάστε ακόμα: «Άντε δρόμο»: Θύελλα αποδοκιμασιών για τον Άδωνι Γεωργιάδη στη Λήμνο - Αρνήθηκαν και χειραψία

Το ιστορικό: Η θύελλα αντιδράσεων σε Λήμνο και Λέρο

Το «χιουμοριστικό» στιγμιότυπο στη Λαμία ήρθε ως άμεση συνέχεια της έντονης κριτικής που δέχθηκε ο Υπουργός τις προηγούμενες ημέρες. Η αρχή έγινε κατά τις περιοδείες του σε Λήμνο και Λέρο, όπου η εμφάνισή του με τα Meta Ray-Ban προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης και χρηστών των social media.

Οι επικρίσεις επικεντρώθηκαν στις δυνατότητες βιντεοσκόπησης των γυαλιών, με πολλούς να κατηγορούν τον Γεωργιάδη για πιθανή παραβίαση προσωπικών δεδομένων (GDPR) και παράνομες καταγραφές πολιτών χωρίς τη συναίνεσή τους.

Η αντεπίθεση Γεωργιάδη: «Δεν θα σταματήσω να τα φοράω»

Απαντώντας στους επικριτές του, ο Υπουργός Υγείας είχε προχωρήσει σε μια μακροσκελή ανάρτηση, χαρακτηρίζοντας την κριτική της Αριστεράς ως «πρωτόγονη» και «υποκριτική».

Στο κείμενό του ξεκαθάρισε το τεχνικό και νομικό πλαίσιο, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να βγάλει τα γυαλιά (αξίας 600 ευρώ, όπως αποκάλυψε), τόσο για αισθητικούς λόγους όσο και για λόγους προσωπικής ασφάλειας. Πάντως, στην προκειμένη, αποδείχθηκε ειλικρινής και ξαναφόρεσε τα γυαλιά.