Δεν χρειαζόταν να είμαστε μάντεις για να προβλέψουμε το πώς θα κυλούσε η συζήτηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. «Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε» ήταν το μήνυμα για τα θέματα υψηλής πολιτικής, αλλά επειδή η γεωπολιτική κατάσταση είναι πολύ περίεργη διεθνώς καλύτερα να μην παίζουμε με τη φωτιά. Το κλίμα πάντως στις συναντήσεις που έγιναν ήταν καλό και τα καλά λόγια περίσσευαν και από τις δύο πλευρές. «Πολύτιμος φίλος» για τον Ερντογάν ο Μητσοτάκης, «γείτονας από την μοίρα που μας έβαλε δίπλα-δίπλα» ο Μητσοτάκης. Τη γεωγραφία κανείς δεν μπορεί να την αλλάξει, οπότε ας είμαστε όσο πιο πραγματιστές γίνεται, ήταν το σαφές μήνυμα των δυο πλευρών.

Η άρση του casus belli

Πάντως ο Μητσοτάκης πήγε ένα βήμα παραπέρα τη συζήτηση δημοσίως, όταν κάλεσε την Τουρκία να αποσύρει τις τυπικές και ουσιαστικές απειλές κατά της Ελλάδας. «Αν όχι τώρα, πότε;» ήταν η φράση που υπονόησε πως όσο διαρκούν τα «ήρεμα νερά» θα πρέπει οι δυο πλευρές να κάνουν ακόμη ένα βήμα αποκλιμάκωσης ώστε να ξεκινήσει και μια πραγματική προσπάθεια συζήτησης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει θέσει veto στη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE - όσο υπάρχει η απειλή πολέμου ως απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης από το 1995.

Ο παλιός, η νέα και τα ντουέτα

Δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι στην αποστολή του πρωθυπουργού στην Τουρκία συμμετείχε και η πρέσβης Κατερίνα Νασίκα, παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει αναλάβει καθήκοντα διπλωματικής συμβούλου του πρωθυπουργού. Μέχρι το τέλος του μήνα και μέχρι να αναχωρήσει για το Παρίσι παραμένει στη θέση ο Μίλτων Νικολαΐδης. Όμως ήταν μια ευκαιρία για τη νέα διπλωματική σύμβουλο του πρωθυπουργού να γνωρίσει τους συνομιλητές της στην Άγκυρα και να κάνει μία πρώτη επαφή για τη δημιουργία ενός απευθείας δίαυλου. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και το 2022, όταν από το Μέγαρο Μαξίμου αποχωρούσε η πρέσβης Ελένη Σουρανή και αναλάμβανε η Άννα Μαρία Μπούρα, η οποία είχε τότε γνωριστεί με τον Ιμπραήμ Καλίν. Αν ένα ντουέτο πάντα έχει ενδιαφέρον και προκαλεί συνειρμούς, είναι αυτό των διοικητών των δύο μυστικών υπηρεσιών. Ο Θεμιστοκλής Δεμίρης της ΕΥΠ και ο Ιμπραήμ Καλίν της ΜΙΤ συναντήθηκαν στο περιθώριο του ΑΣΣ και κάθισαν δίπλα-δίπλα κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων και της υπογραφής συμφωνιών.

Συμφωνήθηκαν δύο business fora

Σε καλό κλίμα έγινε η συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Κ. Πιερρακάκη με τον Τούρκο Ομόλογο του. Στη συνάντηση αποφασίστηκε να γίνουν δύο business fora με συμμετοχή των κορυφαίων επιχειρηματιών των δυο χωρών. Το ένα θα γίνει στην Ελλάδα και το άλλο στην Τουρκία.

H Ζωή και οι καρδούλες

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου θυμήθηκε τις καρδούλες και απάντησε με «αγάπη» στην πρώην βουλευτή του κόμματος της Ελένη Καραγεωργοπούλου που αποφάσισε να αποχωρήσει από την Πλεύση Ελευθερίας. «Τα μικρά ή μεγάλα χτυ­πήματα, από όπου κι αν προ­έρ­χο­νται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας. Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει», σχολίασε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ να ευχηθώ όντως να νικήσει η αγάπη και να επικρατήσει η ηρεμία, καθώς εάν αποχωρήσει ακόμη ένας βουλευτής του κόμματος, τότε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης διαλύεται (ο κανονισμός της Βουλής απαιτεί πέντε τουλάχιστον βουλευτές να συγκροτούν Κοινοβουλευτική Ομάδα εκλεγμένου κόμματος). Προβλέπω η αγάπη να ξεχυλίσει μέχρι τις εκλογές.

H επιτροπή και η Ζωή

Χθες ξεκίνησαν και οι εργασίες της Επιτροπής της Βουλής για τις αλλαγές στον πρωτογενή τομέα - φοβάμαι ωστόσο ότι κάποιοι τη βλέπουν ως συνέχεια της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε στον ίδιο επιθετικό τόνο που διατήρησε στην προηγούμενη Επιτροπή και διαβλέπω ότι η στόχευση είναι να μπαρουτιαστούν οι εργασίες κι αυτής. Όχι ότι υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες αλλά καλύτερα να μην υπονομεύονται όλα εξαρχής.

Ο Τσίπρας στον Τασούλα

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα θα επισκεφτεί σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο των συναντήσεων που έχει ξεκινήσει ο κ. Τασουλάς με τους πρώην πρωθυπουργούς. Ο κ. Τσίπρας ετοιμάζει τον επόμενο σταθμό στην παρουσίαση της Ιθάκης που είναι η Λάρισα, ενώ μαθαίνω πως στην εισήγηση του θα μιλήσει για το πώς ο ίδιος οραματίζεται τον πρωτογενή τομέα των επόμενων δεκαετιών.

Δυναμικά στη Θεσσαλονίκη ο Ανδρουλάκης

«Sold out» ήταν το μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, όπου έκοψε ο Νίκος Ανδρουλάκης τη βασιλόπιτα των Νομαρχιακών Επιτροπών της πόλης. Και πώς να μη γεμίσει ο χώρος

αφού οι «μνηστήρες» για τις έδρες της Θεσσαλονίκης είναι αρκετοί. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο Αντώνης Σαουλίδης ο οποίος, σχολίασαν μερικοί, μάλλον είδε πολύ κόσμο και μπήκε.



