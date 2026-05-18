Τα πρόσωπα γύρω από την Καρυστιανού: Oι φιλορώσοι και τα... πρώην στελέχη

Σε τρεις ημέρες - την Πέμπτη 21 Μαΐου - αναμένεται να γίνουν τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού και στο φως έρχονται νέα στοιχεία για το παρελθόν των συνεργατών της.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μega, ένας εκ των συνεργατών της, ο Γιάννης Βογιατζής, είχε αναφέρει ότι «οι Εβραίοι δεν πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα, γιατί απλά μας κυβερνούν εβραϊκά σκουλίκια».

Διαβάστε ακόμα: Γεωργιάδης: «Η Καρυστιανού χτίζει κόμμα με έντονο φιλορωσικό στοιχείο – Μεγάλος ανταγωνιστής για τον Βελόπουλο»

Ο ίδιος είναι συνταξιούχος, πρώην τραπεζικός επιθεωρητής και ένας από όσους υπέγραψαν για την διακήρυξη του κόμματος της κυρίας Καρυστιανού.



Ο ηθοποιός Νίκος Γιάγκος, ο οποίος συμμετείχε στις βιντεοταινίες της εποχής του 1980 με τον Στάθη Ψάλτη, ήταν παρών στην συγκέντρωση υπογραφών για την ίδρυση του πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού.

Διαβάστε ακόμα: «Έρχομαι κι εγώ, με τη νίκη παιδιά»: Ο ηθοποιός που μπαίνει στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

«Με βρήκε ο Σιουδάκης που μας κάνει μαθήματα ρωσικών» φαίνεται να είπε ο ηθοποιός.

Ο Στράτος Σιουρδάκης στον οποίο αναφέρεται, μένει στην Αγία Πετρούπολη και είναι και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην περιοχή. Ο κ. Σιουρδάκης ζούσε εργαζόταν στην Ελλάδα αλλά το 2008 μετανάστευσε στη Ρωσία και συγκεκριμένα στην Αγία Πετρούπολη.



Ίδρυσε το πρώτο κέντρο ελληνικής γλώσσας στην Αγία Πετρούπολη το οποίο απασχολεί φυσικούς ομιλητές και εκπαιδεύει εκατοντάδες μαθητές που επιθυμούν να μάθουν ελληνικά.



Επίσης ανάμεσα στα άτομα που φαίνεται να στηρίζουν το νέο αυτό κόμμα, του οποίου τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν, όπως ανακοινώθηκε, την Πέμπτη (21/05), βρίσκονται πρώην στελέχη του «Μέρα 25» και του ΠΑΣΟΚ.