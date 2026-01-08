Μετά την ανακοίνωση του πακέτου από τους αγρότες, μαθαίνω ότι υπήρξε ένας καταιγισμός τηλεφωνημάτων στον Κώστα Τσιάρα, με ερωτήσεις, αιτήματα για διευκρινίσεις, αλλά και μια διάθεση από αρκετούς αγρότες να λήξουν το ματς των μπλόκων και να πάνε σε έναν διάλογο με την κυβέρνηση για τα αντικειμενικά θέματα του πρωτογενούς τομέα.

Όμως αυτή δεν είναι η άποψη των σκληρών των μπλόκων, οι οποίοι επιμένουν στη λογική της κλιμάκωσης, η οποία βεβαίως δεν θα μείνει αναπάντητη, καθώς ο Χρυσοχοΐδης έχει προετοιμάσει έναν επικαιροποιημένο αστυνομικό σχεδιασμό. Πάντως, φαίνεται ότι τα μπλόκα ως ενιαία γραμμή δεν έχουν και πολύ μέλλον.

Οι οδηγίες Μητσοτάκη για Καρυστιανού

Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έδωσε ίσως την πρώτη πολιτική απάντηση για τη Μαρία Καρυστιανού και τις βολές που εξαπολύει στην κυβέρνηση.

Ο κ. Μητσοτάκης, μαθαίνω, ότι έχει δώσει οδηγία στα κυβερνητικά στελέχη να απαντούν πλέον, αλλά με ευπρέπεια και χαμηλούς τόνους, επισημαίνοντας πάντα και τη διάσταση της μητέρας θύματος των Τεμπών. Με άλλα λόγια, σκληρές πολιτικές απαντήσεις, αλλά με μαλακό ύφος.

Η ανάλυση για το νέο κόμμα

Το υπό διαμόρφωση κόμμα Καρυστιανού πάντως απασχολεί και τις συζητήσεις στο Μαξίμου.

Να σας μεταφέρω την άποψη του πρωθυπουργού, όπως μου τη μεταφέρουν συνεργάτες του. Ο ίδιος δεν θεωρεί ότι η Καρυστιανού έχει λαμβάνειν από όσους ψήφισαν ΝΔ, αν και το 41% του 2023 είναι μια αρκετά ευρεία δεξαμενή. Από το 28% των ευρωεκλογών, πάντως, η Καρυστιανού πράγματι δεν έχει λαμβάνειν σχεδόν τίποτα.

Από την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης μοιάζει να εκτιμά ότι η εμφάνιση αυτού του κόμματος και οι πιέσεις που θα δημιουργήσει στα μικρότερα κόμματα τύπου Βελόπουλου και Κωνσταντοπούλου μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες συσπείρωσης για τη ΝΔ, καθώς αρκετοί «καθώς πρέπει» ψηφοφόροι μπορεί να ανησυχήσουν από μια προοπτική επιστροφής στην πλατεία, με μια ρητορική διαμαρτυρίας και τιμωρίας.

Το timing της κίνησης

Κάποιοι, πάντως, εκφράζουν σκεπτικισμό για το timing της ανακοίνωσης από πλευράς Καρυστιανού.

Θεωρούν πως όσο εμφανίζονται διάφοροι πολιτευτές που αναζητούν λίγο από τη «χρυσόσκονη» που κουβαλάει στην παρούσα φάση, μπορεί και να χαλάσουν τη μαγιά.

Η ίδια η Καρυστιανού, πάντως, φαίνεται ότι έχει σχέσεις με δίκτυα του κόμματος της Νίκης, ενώ στελέχη που είχαν σχέσεις με τους ΑΝΕΛ και τον συνολικότερο πατριωτικό χώρο θέλουν να βρουν πάτημα και ευκαιρία εκλογής. Σε κάθε περίπτωση, το εγχείρημα θα έχει ενδιαφέρον, κυρίως για το ποιοι θα το πλαισιώσουν.

Στα άκρα με Βαρουφάκη

Δεν λέω, έχει πει αρκετά ο Βαρουφάκης για να προκαλέσει. Και γενικά, θα κάνει ό,τι μπορεί για να μείνει στον αφρό της επικαιρότητας. Ωστόσο, μη γελιόμαστε, η σπουδή κάποιων να στείλουν το βίντεο με τις δηλώσεις του πως έκανε ναρκωτικά πριν 40 χρόνια στον εισαγγελέα μόνο γέλιο προκαλούν. Λες και το πρόβλημα της χώρας είναι ο Βαρουφάκης. Η αλήθεια είναι πως ο ίδιος έπαψε πλέον να αποτελεί πρότυπο – ίσως κάποιοι λίγοι τον θαυμάζουν. Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας έχει πάντως διαμορφώσει άποψη. Στο τέλος της ημέρας, κάποιοι θα τον κάνουν ήρωα.

