Ταύτιση ΠΑΣΟΚ με την Αριστερά από τη ΝΔ - Μάχη για ιδιοποίηση του «κέντρου» με το βλέμμα στις εκλογές

Η κόντρα ΝΔ - ΠΑΣΟΚ περί «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ» αναβίωσε χθες με φόντο το «όχι» της Πειραιώς και το «ναι» της Χαριλάου Τρικούπη στην επικείμενη εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής.

Με το βλέμμα στις εκλογές αλλά και ενόψει ΔΕΘ, όπου η κυβέρνηση επιδιώκει να συγκριθούν πολιτικές και αξιοπιστία, το Μέγαρο Μαξίμου βάζει το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη στο «κάδρο» ταυτίζοντάς το με ακραίες φωνές στο αριστερό πολιτικό φάσμα.

Ο στόχος είναι σαφής. Να πείσει για την αριστερή στροφή του ΠΑΣΟΚ και να του αφαιρέσει ζωτικό χώρο από το κέντρο, οι ψηφοφόροι του οποίου είναι πολύτιμοι για την αυτοδυναμία της ΝΔ. Η πίεση άλλωστε στο ΠΑΣΟΚ εντείνεται μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είχε παγιωθεί στη δεύτερη θέση.

ΝΔ - «Το ΠΑΣΟΚ κυνηγά τα αδέσποτα της Αριστεράς»

«Το ΠΑΣΟΚ κυνηγά τα “αδέσποτα” της Αριστεράς και αφήνει το κέντρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη», σχολίασε δηκτικά στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, αναδεικνύοντας την κυβερνητική στρατηγική συμπίεσης του ΠΑΣΟΚ και πολιτικού φλερτ στους κεντρώους ψηφοφόρους, ώστε να διατηρήσει και να διευρύνει μέχρι τις κάλπες την ισχύ που απέκτησε στο κέντρο, ισορροπώντας έτσι και τις διαρροές που έχει προς κόμματα στα δεξιά της και αντισυστημικά.

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Αυτή αποκρυσταλλώθηκε ακόμα πιο έντονα με τη φουλ επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος ανέδειξε και τα – κατά τη ΝΔ – «φάουλ» της Χαριλάου Τρικούπη στην ψηφοφορία για τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, επιχειρώντας παράλληλα να ενεργοποιήσει και τα αντανακλαστικά του πάλαι ποτέ «αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου».

«Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη διυλίζει -και καταψηφίζει- τον κ. Στουρνάρα, αλλά “καταπίνει” την κυρία Ακρίτα. Έντεκα χρόνια μετά το “Μένουμε Ευρώπη”, συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας», τόνισε χαρακτηριστικά.

ΝΔ - Το ΠΑΣΟΚ στο «κόσκινο» της αξιοπιστίας

Η προσέγγιση της κρίσιμης εκλογικής δεξαμενής του κέντρου περνάει και μέσα από το «διαβατήριο αξιοπιστίας» όπως το περιέγραψε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός και με το οποίο θα πορευθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Από τη συνέπεια λόγων και έργων, δηλαδή, και τη σύγκρουση με τις «ανέξοδες υποσχέσεις».

«Σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρεες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά, φωτογραφίζοντας εμμέσως τόσο τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα.

Προ εβδομάδων άλλωστε ο Πρωθυπουργός είχε συγκρουστεί στη Βουλή με τον Νίκο Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη, προκαλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κοστολογήσει την πρότασή του για την επαναφορά της, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε ταυτίσει τον κ. Ανδρουλάκη με τον κ. Τσίπρα ως προς τα «μαθηματικά…» τους.

Στο δρόμο προς της ΔΕΘ και τις εκλογές η μάχη για την αξιοπιστία των υποσχέσεων και του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου θα ενταθεί.

Αυτό κατέστη σαφές και από τις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού. «Τα χρήματα δεν είναι ατελείωτα. Και αν αυτή η χώρα υπέφερε από κάτι, είναι από αυτή τη δυσαρμονία μεταξύ εξαγγελιών και πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων. Εμείς ξέρουμε τι δυνατότητες έχουμε και τι δεν έχουμε», σημείωσε μεταξύ άλλων.