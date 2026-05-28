Αυγερινός για κόμμα Καρυστιανού: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για συγκυβέρνηση - «Δεν αποκλείεται τίποτα»

Για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με το οποίο και συμπορεύτηκε, μίλησε σήμερα (28/5) ο Θανάσης Αυγερινός, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι η «Ελπίδα για Δημοκρατία», θα μπορούσε να συγκυβερνήσει.

Μιλώντας στα Παραπολητικά 90,1, τα οποία επικαλείται το Mega, ο δημοσιογράφος απάντησε στην ερώτηση για πιθανή συγκυβέρνηση, λέγοντας: «Ακούω συχνά από τη Μαρία Καρυστιανού να διατυπώνει μια φράση που λέει ''τα δίκια της Ελλάδας, επομένως το Εθνικό Συμφέρον, είναι πάνω και από τις ζωές μας''.

Αυτό είναι μια αρχή που συμμερίζομαι και εγώ. Αυτό σημαίνει ότι όλα, μα όλα θα κριθούν από το πώς θα τοποθετηθεί το κίνημα αυτό και ποια δύναμη θα του δώσει ο ελληνικός λαός, έτσι ώστε να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα», ενώ συμπλήρωσε ότι «είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του κόμματος, μετεκλογικά.