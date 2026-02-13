Θεμιστοκλέους: «Το ΕΣΥ βρίσκεται στην καλύτερή του φάση, θέλει όμως βελτιώσεις»

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, υπογράμμισε αυτό που βλέπει ως βελτίωση της κατάστασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), διευκρινίζοντας πως υπάρχει χώρος για βελτιώσεις.

«Το σύστημα υγείας βρίσκεται στην καλύτερη φάση που έχει υπάρξει ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται πάρα πολλά να γίνουν, πολλά να διορθωθούν ακόμη και να βελτιωθούν αλλά αν το συγκρίνει κανείς, ακόμη και από την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, βρίσκεται στην καλύτερή του φάση» είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτή τη στιγμή ανακαινίζουμε 156 Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα, 86 τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία.

Θεμιστοκλέους για ΕΣΥ: «Οι αντιδράσεις είναι της αντιπολίτευσης»

Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το Εθνικό Σύστημα Υγείας, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι φτιάχνουμε έργα αλλά δεν υπάρχει προσωπικό.

Στα νοσοκομεία των μεγάλων αστικών κέντρων, μπορεί να φτάνουν μέχρι και το 1/5 περισσότερο προσωπικό. Είναι μια τεράστια αλλαγή που έχει γίνει στο σύστημα και σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.

Οι αντιδράσεις που υπάρχουν, γιατί αναφερθήκατε σε αυτές, είναι πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις, οι οποίες είναι σαφώς πολιτικά τοποθετημένες και οι οποίες πάντα θα υπάρχουν» περιέγραψε ο κ. Θεμιστοκλέους.

«Οι εργαζόμενοι κάνουν κριτική και οποιαδήποτε αξιόπιστη και καλόπιστη κριτική λαμβάνεται υπόψη και βοηθάει και στο να βελτιωθούν τα πράγματα. Εγώ είμαι γιατρός στο σύστημα είκοσι χρόνια και μιλάω με τους συναδέλφους μου, αλλά σας λέω ότι ειδικά οι κινητοποιήσεις των τελευταίων δύο χρόνων δεν έχουν ξεπεράσει το 1%» σημείωσε.

Σε σχέση με την αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τους ασθενείς, ο Υφυπουργός επισήμανε ότι είναι η πρώτη φορά που οι ίδιοι οι ασθενείς που χρησιμοποίησαν το σύστημα, έδωσαν την αξιολόγηση, σε σύγκριση με το παρελθόν όπου το δημοσκοπικό αποτέλεσμα από ένα δείγμα, για παράδειγμα, χιλίων ατόμων, τοποθετούνταν με πολιτική σκοπιά.

«Είστε ευχαριστημένος από το σύστημα υγείας; Αν ήσουν του κόμματος της αντιπολίτευσης έλεγες, όχι. Και δημιουργούνταν μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα, λόγω και των φωνών που αναφέραμε προηγουμένως, όλα καταρρέουν, όλα διαλύονται κτλ.

Αυτή τη στιγμή με ένα δείγμα που ξεπερνάει τους 40.000 ασθενείς, άτομα τα οποία μπήκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκαν, όλοι αυτοί δίνουν μια πολύ καλή εικόνα, πλήρως ρεαλιστική. Δηλαδή ακόμη και οι αδυναμίες που μας υποδεικνύουν είναι πραγματικές και το 75% απ’ όσους νοσηλεύτηκαν από ένα τεράστιο δείγμα χαρακτηρίζει τη νοσηλεία του είτε καλή είτε πολύ καλή» ανέφερε.