Θερμή υποδοχή Πιερρακάκη στη Βουλή: «Η εκλογή στην προεδρία του Eurogroup είναι νίκη της πατρίδας»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους βουλευτές της ΝΔ στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης της Ολομέλειας για τον προϋπολογισμό, καθώς οι παριστάμενοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και οι υπουργοί, τον χειροκροτούσαν παρατατεμάνα όρθιοι και φώναζαν «μπράβο» και «συγχαρητήρια» για την εκλογή του ως πρόεδρος του Eurogroup.

Ο ίδιος ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε μεγάλη τιμή την εκλογή του και «νίκη πρωτίστως της πατρίδας μας».

Αναλυτικά οι δηλώσεις Πιερρακάκη:

«Επέστρεψα μόλις από Βρυξέλλες με μια μεγάλη τιμή που δεν ανήκε σ ένα πρόσωπο και μια κυβέρνηση. Ανήκει στην Ελλάδα και τους πολίτες που άντεξαν ακόμα και όταν προβλέψεις δεν ήταν αισιόδοξες.

Η εκλογή είναι πρωτίστως μια νίκη της πατρίδας μας. Η ίδια η παραμονή της χώρας στο ευρώ τέθηκε υπό αμφισβήτηση από επικίνδυνα πειράματα. Όμως η κοινωνία με αξιοσημείωτη αντοχή. Σήμερα η χώρα κερδίζει μέρα την ημέρα την εμπιστοσύνη της Ευρώπης.

Οι στιγμές στις Βρυξέλλες ήταν φορτισμένες. Την ώρα της ψηφοφορίας αισθανόμουν ότι υπάρχουν πολλές εικόνες που με συνόδευαν. Εικόνες ανθρώπων από τα χρόνια της κρίσης που γονάτισαν, ανθρώπων που σηκώθηκαν όρθιοι, Ελλήνων που αναγκάστηκαν να φύγουν από την Ελλάδα και ενός Πρωθυπουργού που τα τελευταία 6,5 χρόνια έκανε την διαφορά για τη χώρα μας.

Των προκατόχων μου στη θέση (σ.σ. έκανε ειδική μνεία στα ονόματα όλων των υπουργών Οικονομικών της ΝΔ και της ηγεσίας του υπ. Οικονομικών και των σημερινών αναπληρωτή και υφυπουργού εν μέσω χειροκροτημάτων).

Διαβάστε επίσης: Η μεθοδικότητα του Πιερρακάκη, η συγκυρία που τον έχρισε φαβορί και το γνήσιο support από τον Μητσοτάκη

Και ανθρώπων που έκαναν διαπραγμάτευση πολλών ωρών μες τη νύχτα. Σε πολύ δύσκολες στιγμές που δοκιμάστηκε η χώρα μας και ειδικά εκείνοι που δεν δίστασαν να μετρήσουν πολιτικό κόστος για να κρατήσουν τη χώρα όρθια.

Ήταν οι ίδιοι που το βράδυ όταν με πήραν τηλέφωνο άκουγα τη χαρά τους και τη φωνή τους να σπάει. Γιατί καταλάβαιναν ότι αυτό που συνέβη χθες ήταν δικό τους επίσης.

Και αυτοί δεν ήταν μόνο από ένα κόμμα και μία παράταξη και θέλω αυτό να το αναγνωρίσω από βήματος.

Στις συναντήσεις μου αντιλήφθηκα ότι η πρόοδός μας πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Ότι η αξιοπιστία μας δεν θεωρείται ζητούμενο αλλά κεκτημένο που χτίστηκε με δουλειά και υπευθυνότητα.»