Τι απαντά ο Μπογδάνος στην «ανάμειξή» του στο επεισόδιο Δένδια - Καιρίδη

Ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μπογδάνος, αναμείχθηκε, χωρίς υπαιτιότητά του, στην αντιπαράθεση που είχαν χθες, Πέμπτη (08/01), στη Βουλή ο Νίκος Δένδιας με τον Δημήτρη Καιρίδη.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας φάνηκε να ενοχλείται από μία φράση που χρησιμοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της ΝΔ για την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του κ. Καιρίδη, που δήλωσε πως δεν χρειάζεται να τον υπερασπιστεί κανείς.

Η ένταση μεταξύ των «γαλάζιων» βουλευτών συνεχίστηκε στο καφενείο της Βουλής, που μεταξύ άλλων, ο κ. Καιρίδης είπε στον συνομιλητή του πως «δεν είσαι παιδαγωγός και εγώ δεν είμαι Μπογδάνος».

Διαβάστε επίσης: Το παρασκήνιο του ραντεβού με τα μπλόκα, το άδειασμα Δένδια σε Καιρίδη και οι φευγάτοι του ΣΥΡΙΖΑ

Ο δημοσιογράφος, σχολιάζοντας αυτή τη συζήτηση, έκανε λόγο για «ταπείνωση» του κυβερνητικού εκπροσώπου από τον υπουργό.

Είπε πως ο κ. Δένδιας «τον κατσάδιασε για τα μάτια της Ζωής Κωνσταντοπούλου».

«Είναι ταπεινωτικό για τον κύριο από τη στιγμή που είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος» συμπλήρωσε και είπε πως ο Νίκος Δένδιας «καλοπιάνει, διαχρονικά την Αριστερά».

Όσον αφορά στο πρόσωπό του, σημείωσε πως ο «καβγάς» στη Βουλή θύμισε αυτόν που είχε ο ίδιος με τον κ. Δένδια «για τα μάτια του Παφίλη». «Το είχε κάνει ο Δένδιας σε μένα και είχε οδηγήσει στη διαγραφή μου» δήλωσε.

Απευθυνόμενος, δε, στον κ. Καιρίδη είπε: «Είναι δεδομένο ότι δεν είστε Μπογδάνος και εγώ δεν είμαι Καιρίδης, έχουμε εντελώς διαφορετικές ιδεολογικές αξίες και αρχές. Εσείς είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν θα σας κουνήσει κανείς, εγώ έχω την τιμή και τη χαρά να μην είμαι πλέον σε αυτό τον στίβο που μπορεί να με ταπεινώνει κάποιος υπουργός».