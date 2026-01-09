Πολύ χοντρό παρασκήνιο υπάρχει για το πώς κλείστηκε εν τέλει για την Τρίτη το ραντεβού του Μητσοτάκη με τους αγρότες. Πολλά τηλεφωνήματα και τον βασικό χειρισμό έκανε σε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό ο Κώστας Τσιάρας, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης ανέλαβε να περάσει το μήνυμα και να περιγράψει τις προϋποθέσεις του διαλόγου. Η εκτίμηση είναι ότι το ραντεβού θα αποτελέσει μια βαλβίδα εκτόνωσης και για τους ίδιους τους αγρότες, καθώς οι κινητοποιήσεις τους από ένα σημείο και μετά ήταν αδιέξοδες, ενώ φαίνεται ότι έπιασαν και τα μηνύματα για διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, καθώς αρκετοί μαζεύτηκαν.

Η σκληρή γραμμή

Περιττό να σας πω ότι στο εσωτερικό του Μαξίμου υπήρχαν δύο γραμμές όλες τις προηγούμενες μέρες: η πιο σκληρή που έλεγε ότι πρέπει επιτέλους να μπει ένα πλαίσιο και η κυβέρνηση να αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων και μια πιο «λάου λάου με τον Χατζηνικολάου» που έλεγε ότι πρέπει η κυβέρνηση να τους αφήσει, να κουραστούν και μετά να αναλάβει πρωτοβουλία. Φαίνεται πάντως ότι μόλις τους έτριξε τα δόντια το Μαξίμου και παράλληλα παρουσίασε το πακέτο με τα μέτρα, το κλίμα άλλαξε, καθώς και για τους αγρότες δόθηκε μια διέξοδος. Πάντως, να σας πω ότι στο Μαξιμου διόλου δεν πανηγυρίζουν, αφενός γιατί η κοινωνία ταλαιπωρήθηκε, αφετέρου γιατί η συνάντηση ακόμα δεν έχει γίνει.

Οι επόμενοι υποψήφιοι προς αποχώρηση

Ο Φαραντούρης που διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δεν θα είναι ο τελευταίος που έχει σκέψεις να πηδήξει απ' το καράβι που ούτως ή άλλως βυθίζεται. Για παράδειγμα, ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκκαλης διέψευσε χθες σε ραδιοφωνικές του συνεντεύξεις (Real Fm, Alpha Radio) ότι έχει επαφές με την Καρυστιανού, απέφυγε όμως να ξεκαθαρίσει ότι παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ όταν ερωτήθηκε για τα μελλοντικά του σχέδια. Σε παρόμοια κατάσταση, αλλά με διαφαινόμενο διαφορετικό προορισμό είναι και ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος έχει σοβαρές διαφωνίες με τη γραμμή της Κουμουνδούρου και κοιτάζει πολύ σοβαρά προς τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα, περιμένοντας τις πρωτοβουλίες του.

To άδειασμα Δένδια στον Καιρίδη

Το χρωστούσε ο υπουργός Άμυνας στον Δημήτρη Καιρίδη ένα άδειασμα και το βρήκε μέσω Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μετά το «άσε μας κουκλίτσα μου» που είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας με αφορμή την κατηγορία που εκτόξευσε η τελευταία στον κ. Καιρίδη για «δουλίτσες», ο υπουργός πήρε τον λόγο και ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ. Σας θυμίζω ότι προ εβδομάδας ο κ. Καιρίδης κατακεραύνωσε τον Δένδια για την απουσία του από τη Βουλή στη συνεδρίαση της Επιτροπής που εξέταζε το Νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας. Ο Δένδιας απουσίαζε στη Σερβία και απάντησε μέσω μιας ανάρτησης στα σόσιαλ. Και να που χθες του δόθηκε μια καλή ευκαιρία.

Η Κύπρος και οι αποκαλύψεις

Στην Αθήνα δεν σχολίαζε κανείς τα όσα περίεργα αποκαλύπτονται για το περιβάλλον του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ωστόσο αποτελεί κοινό μυστικό ότι στο νησί γίνονται διάφορες μπίζνες Ρώσων κι άλλων που μπορούν να εξαγοράσουν επιρροή χρηματίζοντας κόσμο. Τώρα εάν η διαφθορά έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο, αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα - ειδικά τώρα που η Κύπρος έχει αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Καρυστιανού και οι δημοσκοπήσεις

Αρκετοί πιστεύουν ότι το κόμμα Καρυστιανού θα κάνει την έκπληξη και θα μαζέψει το χαρτί της αντισυστημικής ψήφου. Οι πολύ πιο έμπειροι δημοσκόποι με τους οποίους συνομίλησα, μου υπέδειξαν να κάνουμε υπομονή: «ένα κόμμα που δεν έχει ανακοινωθεί, δεν μπορεί να μετρηθεί», μου είπε ένας πολύ έμπειρος εξ αυτών. Και συμπλήρωσε: «15-16 μήνες πριν τις εκλογές, παραμένει επίφοβη η οποιαδήποτε πρόβλεψη». Κοινώς υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας.