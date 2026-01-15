Τη Δευτέρα στις 13:00 η συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

Την προσεχή Δευτέρα (19/1), στις 13:00 το μεσημέρι, πρόκειται να συναντηθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των μπλόκων με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Την είδηση έκανε γνωστή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την σημερινή ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «υπάρχει μία συμφωνία επί της αρχής, υπό τον όρο όλοι οι δρόμοι να είναι και να μείνουν ανοικτοί».

«Ενημερωνόμαστε ότι ανοίγουν σταδιακά όλα τα σημεία και αυτό πρέπει να γίνει σε όλη του την έκταση. Πρώτα ο Θεός θα γίνει και αυτή η συνάντηση, σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης, η οποία όπως απεδείχθη, μετά από πάρα πολλές ώρες, εποικοδομητικής συζήτησης, μόνο θετικά αποτελέσματα είχε για τον πρωτογενή τομέα», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Στη συνέχεια της ενημέρωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε σχετικά με το πώς καταλήξαμε στο να γίνει η συνάντηση.

«Νομίζω όσες φορές δεν έλαβε χώρα μία συνάντηση δεν είχε ευθύνη η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός ήθελαν να προχωρήσει ο διάλογος και να μη σταματήσει ποτέ. Δεν λύνονται τα προβλήματα μετά από μία σειρά κινητοποιήσεων και μια σειρά συναντήσεων.

Και προβλήματα θα συνεχίσουν να υφίστανται και λύσεις θα πρέπει να βρίσκουμε συνολικά με βάση όσα μπορούμε πραγματικά να κάνουμε και όσα είναι εφικτά.

Όπως αντιλαμβάνεστε εμείς εδώ ήμασταν, εδώ είμαστε και εδώ θα παραμείνουμε.

Με κάποιους αυτονόητους όρους που δεν αλλάζουν.

Ανοιχτοί δρόμοι, να μη συμμετέχουν στη συνάντηση πρόσωπα ελεγχόμενα ή πρόσωπα που έχουν παραβατικές συμπεριφορές όπως να αναποδογυρίσει κάποιος ένα τρακτέρ και ελέγχονται από τη δικαιοσύνη. Και ένας αριθμός ατόμων που μπορούν να κάνουν τη συνάντηση αυτή λειτουργική και αποτελεσματική.

Δεν υπάρχουν νομίζω τρομερά προαπαιτούμενα. Αυτονόητα ήταν αυτά τα προαπαιτούμενα. Και εφόσον αυτά ικανοποιούνται – γιατί στο τέλος της ημέρας ο στόχος δεν είναι κάποιος να βγει νικητής από αυτό – το μόνο που έχει αξία είναι να κερδίσουν όσο παραπάνω οι άνθρωποι κάθε κλάδου, εν προκειμένω οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

Εμείς συνεχίζουμε, επιδιώκουμε τις συναντήσεις και όπως βλέπετε δείχνουμε όλη την καλή διάθεση – υπό την προϋπόθεση το ξαναλέω να τηρούνται αυτοί οι όροι οι οποίοι είναι απαράβατοι – και ειδικά οι ανοιχτοί δρόμοι για τους πολίτες, για να κάνουμε και την επόμενη συνάντηση».

Ανοίγουν δρόμους οι αγρότες

Στο μεταξύ, ενόψει του τετ α τετ, οι αγρότες ανοίγουν σταδιακά τους δρόμους. Η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων συνεδρίασε την Τετάρτη (14/1) στον Παλαμά Καρδίτσας και αποφάσισε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με την κυβέρνηση.

Οι αγρότες της Καρδίτσας του μπλόκου Ε65 έχουν τοποθετήσουν τα τρακτέρ στην άκρη του οδοστρώματος, ανοίγοντας τον δρόμο. Παράλληλα αναμένουν και την επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα.

Στις 09:30 άνοιξαν οι μπάρες στην Περιμετρική Οδό της Πάτρας, απομακρύνθηκαν οι κώνοι και δόθηκε μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Διαφορετική είναι η εικόνα στην Ιόνια Οδό. Στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου, δεν πραγματοποιήθηκε συνέλευση, καθώς δεν είχε επιστρέψει η επιτροπή από την Καρδίτσα.

Απόψε αναμένεται συνάντηση όπου φαίνεται πως θα αποφασιστεί το άνοιγμα και αυτού του δρόμου, με τα τρακτέρ όμως να παραμένουν σε επιφυλακή.