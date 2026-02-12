Μενού

Τι δουλειά έχει ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο γραφείο του Πλεύρη; Η ανάρτηση για τη συνάντηση

Στην Ελλάδα έχει εγκατασταθεί μόνιμα με την οικογένειά του τους τελευταίους μήνες ο διάσημος Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς.

Νόβακ Τζόκοβιτς
Νόβακ Τζόκοβιτς | Χ/ @thanosplevris
Στην Ελλάδα έχει εγκατασταθεί μόνιμα με την οικογένειά του τους τελευταίους μήνες ο διάσημος Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς. Συγκεκριμένα, ο τενίστας έχει επιλέξει την Αθηναϊκή Ριβιέρα ως μόνιμη κατοικία του, έχοντας κάνει παράλληλα επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα.

Το πρωί της Πέμπτης ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και συναντήθηκε με τον Θάνο Πλεύρη συζητώντας σχετικά με αυτό.

«Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στο Υπουργείο τον μεγάλο αθλητή και άνθρωπο @DjokerNole.  Αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένεια του στη χώρα μας» ανέφερε με ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης. 

 

