Τι δουλειά έχει ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο γραφείο του Πλεύρη; Η ανάρτηση για τη συνάντηση

Στην Ελλάδα έχει εγκατασταθεί μόνιμα με την οικογένειά του τους τελευταίους μήνες ο διάσημος Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς. Συγκεκριμένα, ο τενίστας έχει επιλέξει την Αθηναϊκή Ριβιέρα ως μόνιμη κατοικία του, έχοντας κάνει παράλληλα επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα.

Το πρωί της Πέμπτης ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και συναντήθηκε με τον Θάνο Πλεύρη συζητώντας σχετικά με αυτό.

«Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στο Υπουργείο τον μεγάλο αθλητή και άνθρωπο @DjokerNole. Αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένεια του στη χώρα μας» ανέφερε με ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης.

