Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη (23/9) στις 21:00 το βράδυ (σ.σ. ώρα Ελλάδος), 14:00 (ώρα Νέας Υόρκης) κατά την παρουσία τους στη Σύνοδο του ΟΗΕ.

Δεδομένης της «άκαρπης» περσινής συνάντησης, οι προσδοκίες για την επικείμενη συζήτηση είναι χαμηλές.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει και το Open, τρεις εξελίξεις διαφοροποιούν τη φετινή συνάντηση.

Διαβάστε επίσης: Αύριο στις 21:00 η συνάντηση Μητσοτάκη, Ερντογάν στη Νέα Υόρκη: Η ατζέντα και η σύνθεση

ΟΗΕ: Οι τρεις διαφοροποιήσεις στη φετινή συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν σε σχέση με πέρυσι

Σύμφωνα με τους αναλυτές, τρεις παράγοντες θα θέσουν την φετινή συνάντηση του πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου σε νέες βάσεις:

Η άφιξη της CHEVRON νότια της Κρήτης και η ενόχληση από την πλευρά της Άγκυρας Το «casus belli» που έθιξε η ελληνική πλευρά και προβλέπει την άρση απειλής πολέμου σε βάρος της Ελλάδας αν η Τουρκία θέλει να μπει στο εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η κινητικότητα και οι NAVTEX με τις στρατιωτικές ασκήσεις

Επιπλέον, αναμένεται να συζητηθεί ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, από θαλάσσια πάρκα μέχρι και οικόπεδα για υδρογονάνθρακες.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Ο χώρος και η σύνθεση

Η σύνθεση θα είναι 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Η συνάντηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας». Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.