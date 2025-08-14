Τηλεφώνημα Ερντογάν πριν τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν: Τι είπε στον ΓΓ του ΝΑΤΟ

Ο Ερντογάν καλεί και ο Μαρκ Ρούτε, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, απαντά ευθέτως στον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος προέβη σε μία περισσότερο ανακεφαλαιωτική επικοινωνία με το ανώτατο στέλεχος της βορειοατλαντικής συμμαχίας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στον κ. Ρούτε με αφορμή τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο Ουκρανίας - Ρωσίας, ενόψει της συνάντησης των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες ξεκίνησαν με στόχο την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Η άποψη του Ερντογάν για τη συνάντηση

Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την άποψη ότι η διαδικασία αυτή είναι σημαντική, καθώς θα επιτρέψει θετικές εξελίξεις σε ανθρωπιστικά ζητήματα.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ προέβη σε εκτιμήσεις σχετικά με την τελευταία κατάσταση στην Ουκρανία ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, αναφέρει η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Από την άνοδό του στην εξουσία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει επεκτείνει δραστικά τις εξουσίες του ως «σουλτάνου», ενώ παράλληλα ακολουθεί μία επιθετική στρατηγική διεύρυνσης της γεωπολιτικής σφαίρας της γείτονας, προσπαθώντας να εξασφαλίσει για την Τουρκία ρόλο διαμεσολαβητή σε φλέγοντα διεθνή ζητήματα.