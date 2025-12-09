Τσιάρας: «Δίνουμε όσα μπορούμε στους αγρότες - Δεν υπάρχει λύση χωρίς διάλογο»

Νέο κάλεσμα για διάλογο απηύθυνε, ανωτέρα βία, ο Κώστας Τσιάρας τονίζοντας ότι κατανοεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, αλλά αυτές προέκυψαν από την ανάγκη να ακολουθήσει η κυβέρνηση μια πολιτική εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μίλησε στο OPEN για τις κλιμακούμενες μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα και αναγνώρισε δίκαιο στους αγρότες σε μια σειρά από ζητήματα.

Ο κ. Τσιάρας κάλεσε τους αγρότες να καθίσουν ξανά στο τραπέζι, γιατί «λύση χωρίς διάλογο δεν πρόκειται να βρούμε».

Τσιάρας: «Πείτε μου πού δεν ήμουν ειλικρινής»

«Έχω συναντηθεί με όλους τους αγρότες που έχουν ηγετικό ρόλο στα μπλόκα αυτή τη στιγμή και όλες τις φορές βρέθηκε κοινός τόπος και συνεννοηθήκαμε για βασικά πράγματα.

Διαβάστε ακόμα: Άσκηση ισορροπίας για το Μαξίμου τα μπλόκα: «Παράθυρο» για ικανοποίηση ορισμένων αιτημάτων

Περιμένω να μου πουν πού δεν υπήρξε ειλικρινής τοποθέτηση δική μου. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και γνωρίζουμε όλοι οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ την αλήθεια.

Καταλαβαίνω ότι αυτή την περίοδο υπάρχει δυσκολία στον αγροτικό κόσμο της χώρας γιατί έχουμε μια κλιματική κρίση με συνέπειες, γιατί οι τιμές των προϊόντων είναι όντως πολύ χαμηλές και επίσης οι καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιούργησαν μια συνθήκη δύσκολη, σχεδόν ασφυξίας.

Η άλλη πλευρά λέει ότι αντιμετωπίζαμε μια κατάσταση παθογένειας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έπρεπε να κάνουμε μια σκληρή μεταρρύθμιση. Αυτή η μεταρρύθμιση υπαγορευόταν μόνο μέσα από αυτά τα φαινόμενα που είναι αδιανόητα για κάθε σύγχρονη πολιτεία;

Ή υπήρχε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που με δύο συγκεκριμένες επιστολές μας έθεσε προ των ευθυνών μας; Ζήτησαν να γίνουν συγκεκριμένοι διασταυρωτικοί έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή με την απειλή να σταματήσουν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Αυτό τον δρόμο έπρεπε να ακολουθήσουμε».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο υπουργός δεν αναφέρθηκε στην καταστροφική διαχείριση των ζωονόσων όπως η ευλογιά και ο καταρροϊκός πυρετός, τη στιγμή που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει εξαλείψει ουσιαστικά το παραγωγικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων, λόγω της αμέλειας και της ανικανότητας εφαρμογής πραγματικών προληπτικών και υγειονομικών μέτρων, όπως ο τακτικός εμβολιασμός και οι έλεγχοι.