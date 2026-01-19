Τσιάρας για συνάντηση με αγρότες: «Παραγωγική η συζήτηση - Το βασικό πλαίσιο έχει ήδη τεθεί»

Λίγο μετά τις 17.00 το απόγευμα της Δευτέρας (19/01) ολοκληρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, για την οποία προέβη σε δηλώσεις και ο Κώστας Τσιάρας.

Μεταξύ άλλων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε σε μία παραγωγική και χρήσιμη συζήτηση, στην οποία η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να εξετάσει ζητήματα πέραν των προαναγγελθέντων μέτρων για τους αγρότες.

Μεταξύ αυτών το κόστος παραγωγής για το ρεύμα, η αφαίρεση του ΕΦΚ στην αντλία, η ενίσχυση συγκεκριμένων καλλιεργειών αλλά και ζητήματα που άπτονται της αλιείας, της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας.

Τσιάρας με αγρότες: Τα μέτρα που εξετάζονται

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε συζήτηση με τον υπουργό για να παρθούν ενδεχομένως τα παρακάτω μέτρα:

να δικαιούνται τη ρύθμιση για το ρεύμα και όσοι είναι συνεπείς για λιγότερο από 12 μήνες

να εκδίδονται περισσότερες φορές λογαριασμοί ρεύματος ανά έτος

να επανυπολογιστούν τα λίτρα που απαιτεί κάθε καλλιέργεια

Η κυβέρνηση εμφανίζεται τέλος πρόθυμη να συζήτησει τα παραπάνω μέτρα, ενώ στις διαβουλεύσεις που θα γίνουν δίνεται δυνατότητα και εκπρόσωποι μπλόκων να συμμετέχουν στις επιτροπές.

Τσιάρας - Μητσοτάκης με αγρότες: «Έχουμε ήδη αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα»

«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και ένα τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης», είχε δηλώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισηγητική του τοποθέτηση κατά τη συνάντησή του με τους εκπρόσωπους των αγροτών.

Διαβάστε ακόμα: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη - αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου

Στην αρχή της εισήγησής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως ευελπιστεί σε «μία πραγματικά παραγωγική συζήτηση» και εξέφρασε την άποψη ης κυβέρνησης ότι η συγκεκριμένη συνάντηση έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα.

Ο Πρωθυπουργός είχε ξεκαθαρίσει ότι «δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και ένα τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε την ούτε τα δικά σας δίκαια και είναι αρκετά, ούτε την κοινωνία η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από εμάς τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Οπότε προσβλέπω σε μια ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».

«Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα και έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα, αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης».

Συνάντηση με αγρότες: Η σύνθεση των αντιπροσωπειών

Υπενθυμίζεται η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών που συνομίλησαν με τον πρωθυπουργό.

Η αντιπροσωπεία της Πανελαδικής Επιτροπής Μπλόκων (ΠΕΜ):

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΆΝΗΣ ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ