Τσίπρας για Σαββόπουλο: «Οι νότες του σημάδεψαν τις αγωνίες και τις αναζητήσεις μιας ολόκληρης γενιάς»

Το «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο, είπε με τη σειρά του ο Αλέξης Τσίπρας κάνοντας λόγο για «τέλος μιας εποχής»

«Ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου σηματοδοτεί και τυπικά το τέλος μιας εποχής. Οι στίχοι και οι νότες του σημάδεψαν τις αγωνίες και τις αναζητήσεις μιας ολόκληρης γενιάς.

Διαβάστε επίσης: Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: «Η βραχνή φωνή του θα μας συνοδεύει για πάντα»

Θα συνεχίζουν να ταξιδεύουν και να συναρπάζουν και τις επόμενες, όπως κάθε σημαντικό έργο που αυτονομείται από τον δημιουργό του. "Οι παλιοί μας φίλοι για πάντα φύγαν." Οχι όμως τα παλιά τραγούδια.. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του», καταλήγει ο πρώην πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης: «Αχ βρε Διονύση μ' έκανες και τραγουδάω ποπ»: Το αιώνιο ζεϊμπέκικο του Σαββόπουλου και της Μπέλλου

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αλέξης Τσίπρας, το 2023 ακόμη και όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε στηρίξει ανοιχτά τον πολιτικό του αντίπαλο είχε δηλώσει: «Μόνο θετικά έχω να σχολιάσω εγώ για τον Διονύση Σαββόπουλο, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να έχει την πολιτική του άποψη και να την εκφράζει. Είναι δικαίωμά του να εκφέρει την αποψή του, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα και να αλλάζει», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.

