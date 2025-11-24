Πέρα από τις κρίσιμες πολιτικές διεργασίες και τις καθοριστικές αποφάσεις που έλαβε ως πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας έχει συμπεριλάβει στην «Ιθάκη» του αρκετά παρασκήνια και πολλές «μικρές στιγμές» που έπαιξαν τον δικό τους ρόλο στα εκάστοτε πολιτικά του βήματα.

Μία από αυτές, είχε ως πρωταγωνιστή ένα περιστέρι. O πρώην πρωθυπουργός, στο σημείο που περιγράφει το πώς ανακοίνωσε στον Αλέξη Χαρίτση την απόφασή του να παραιτηθεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, μιλά για έναν «οιωνό» που τον έκανε να σιγουρευτεί ότι έχει πάρει τη σωστή απόφαση.

Το πρωί της 29ης Ιουνίου που θα δήλωνε ότι αποχωρεί απο την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, είχε ξημερώσει με ένα περιστέρι να εγκλωβίζεται στο μπαλκόνι του.

Ο Αλέξης Τσίπρας το βοήθησε να πετάξει και όπως εξηγεί, ήταν ένα γεγονός σημαδιακό και με έναν τρόπο του έδειξε ότι πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος για την απόφασή του.