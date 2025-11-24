Κωνσταντοπούλου για βιβλίο Τσίπρα: «Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία»

Στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την ομιλία της στην Βουλή.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, στην Ολομέλεια κατά την επετειακή αναφορά για την Επέτειο της Εθνικής Αντίστασης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κυκλοφόρησε σήμερα ένα βιβλίο ενός πρωθυπουργού που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή εντολή και ετυμηγορία. Την εντολή του δημοψηφίσματος. Η προδοσία έχει πολλές μορφές. Και ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορές. Θα διαβάσω το βιβλίο. Βλέποντας όμως αυτά που κυκλοφορούν χαίρομαι ιδιαίτερα και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Δέσμευση και παρακαταθήκη μας είναι να μην διευκολύνουμε την προδοσία».

