Τσίπρας σε Κακλαμάνη: «Η Βουλή να αγοράσει τις φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή»

Στις φωτογραφίες 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την 1η Μαϊου του 1944 που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε σελίδα δημοπρασίας, αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας στέλνοντας επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο πρώην πρωθυπουργός προτείνει και παροτρύνει το Ίδρυμα της Βουλής, να αγοράσει τις εν λόγω φωτογραφίες της οποίες χαρακτηρίζει «τεκμήριο του ηρωισμού».

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει: «Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, Θα έπεσαν προφανώς στην αντίληψή σας τα δημοσιεύματα, ότι πωλητής από το Βέλγιο έβγαλε σε δημοπρασία φωτογραφίες, που κανείς δεν ήξερε την ύπαρξή τους και αφορούν τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την 1η Μάη του 1944, και σύμφωνα με τις ενδείξεις είναι αυθεντικές.

Διαβάστε επίσης: Στον τοίχο της Καισαριανής: Αδημοσίευτες φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 προκαλούν ανατριχίλα

Πρόκειται για μοναδικά ντοκουμέντα μιας περιόδου σκότους, τρόμου, αλλά και ηρωισμού του λαού μας. Οι Έλληνες πατριώτες που απεικονίζονται εκεί, τα πρόσωπα που δεν βολεύτηκαν παρά μόνο στον ήλιο και κανένας φόβος δεν τα αλλοιώνει λίγο πριν στηθούν στον τοίχο, δίνουν υπόσταση σε μια συγκλονιστική στιγμή της σύγχρονης ιστορίας μας.

Παίρνω λοιπόν το θάρρος να σας προτείνω, το Ίδρυμα της Βουλής να αγοράσει αυτές τις φωτογραφίες, ως φόρο τιμής στην αντίσταση και τους νεκρούς της, αλλά και ως τεκμήριο του ηρωισμού με τον οποίο ο ελληνικός λαός αντιμετώπισε τη λαίλαπα της ναζιστικής κατοχής.

Πιστεύω, όπως είμαι βέβαιος κι εσείς, αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνας, ότι οι τελευταίες στιγμές Ελλήνων πατριωτών, η απεικόνιση της τραγωδίας αλλά και του θάρρους τους, δεν πρέπει να γίνουν αντικείμενο συναλλαγής, αλλά να περιέλθουν στην ιδιοκτησία της Βουλής και της πατρίδας», αναφέρει.

