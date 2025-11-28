Τσουκαλάς: «Όχι άλλο κρυφτό από την ΝΔ - Τι φοβόταν και αρνήθηκε την προσαγωγή του Ξυλούρη;»

Συνεχίζεται η κόντρα και εκτός Βουλής για τη σχέση του «Φραπέ», που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πρωθυπουργό, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά να επιμένει στους ισχυρισμούς περί κουμπαριάς, μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό του OPEN.

«Πράγματι είναι άνθρωπος την κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι ξεκάθαρο. Προφανώς και υπάρχει κουμπαριά. Ο ίδιος στις επισυνδέσεις φέρεται να λέει "μείνε να δεις τον κουμπάρο σου" - αναφέρεται στον πρωθυπουργό της χώρας ως κουμπάρο του. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο κ. Ξυλούρης είναι κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση επιχειρεί υποκριτικά να τον παρουσιάσει ως φίλο του κ. Αντωνόπουλου, ο οποίος είναι "τάχα" φίλος του κ. Ανδρουλάκη», είπε συγκεκριμένα.

Ο κ. Τσουκαλάς ισχυρίστηκε πώς «έχουμε έναν συνδαιτυμόνα του πρωθυπουργού και άνθρωπο που συνδέεται και πολιτικά και οικογενειακά μαζί του, τον οποίο φυγάδευσε η Νέα Δημοκρατία από την Εξεταστική Επιτροπή, αρνήθηκε να τον φέρει με βίαιη προσαγωγή όπως ζητήσαμε, ενώ προβλεπόταν, και τώρα λέει να τον φέρει - για ό,τι θέλει λέμε εμείς, αρκεί να έρθει - αλλά είναι πολύ υποκριτικό να λένε ότι πρέπει να έρθει τώρα ενώ δεν έπρεπε να έρθει για να μιλήσει τότε που μάθαμε όσα μάθαμε για τις επισυνδέσεις».

Υπογράμμισε ότι ως ΠΑΣΟΚ «περιμένουμε να έρθει και να μιλήσει για όλα και να μην ακολουθηθεί η λογική του κ. Λαζαρίδη που δήλωνε πως εφόσον έχει επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής τότε δεν οφείλει να εμφανιστεί».

Ερωτηθείς επίμονα από τον παριστάμενο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη, για το εάν το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ένοχο τον κ. Ξυλούρη, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε πως το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι ο κ. Ξυλούρης δεν έχει ακόμα τη νομική ιδιότητα του υπόπτου.

«Εμείς θεωρούμε ξεκάθαρα ότι πρέπει να ελεγχθεί. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση δεν το θέλει αυτό, γιατί ο κ. Ξυλούρης αφενός γνωρίζει πολλά, αφετέρου συνδέεται απευθείας με το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι άλλο το πολιτικό ζήτημα και άλλο η νομική ιδιότητα, αυτή δεν την αποδίδει το ΠΑΣΟΚ αλλά η δικαιοσύνη», είπε ο κ. Τσουκαλάς και τόνισε:

«Τί φοβόταν η κυβέρνηση και δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα της αντιπολίτευσης για βίαιη προσαγωγή την προηγούμενη εβδομάδα; Ας τον καλέσουν να έρθει, όχι άλλο κρυφτό από τη Νέα Δημοκρατία».