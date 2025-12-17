Δεν ήταν τυχαίο ότι τις πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις για τα μέτρα που αφορούν τους αγρότες ανέλαβε χθες να κάνει ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης. Ο Μητσοτάκης έκανε μόνο πολιτικές παρατηρήσεις και προφανώς δεν θα έμπαινε σε λεπτομέρεια, από τη στιγμή που οι αγρότες αρνήθηκαν να πάνε στο ραντεβού τους τη Δευτέρα. Αυτό περίπου θα είναι και το σχήμα μιας πιθανής συνάντησης για εκτόνωση, προς το τέλος της εβδομάδας ή το Σαββατοκύριακο. Συνάντηση και συζήτηση επί της αρχής των μέτρων με τον Μητσοτάκη, εξειδίκευση στην συνέχεια με τον Χατζηδάκη και τον Τσιάρα, όπως έγινε και το 2024 και έσπασαν τότε τα αγροτικά μπλόκα που είχαν διαρκέσει εβδομάδες.

Η ανάσα και το χειροκρότημα

Οι πληρωμές που έγιναν και χθες, αλλά και αυτές που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος της χρονιάς, δίνουν πάντως μια σημαντική ανάσα στους βουλευτές της Ν.Δ. που ανησυχούσαν ότι θα πάνε τα Χριστούγεννα στην περιφέρεια τους και θα τρώνε ξύλο. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν είναι προβληματισμένοι, αλλά πλέον έχουν κι αυτοί ένα επιχείρημα για τη συζήτηση. Όπως και πολλή δουλειά να κάνουν για να ξανάπιάσουν το νήμα με μία προνομιακή για τη ΝΔ τάξη. Δεν είναι τυχαίο και το θερμό χειροκρότημα των βουλευτών όταν ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε την έκτακτη ενίσχυση 160 εκατομμυρίων ευρώ για κτηνοτρόφους και γεωργούς που υπέστησαν απώλεια εισοδήματος.

Ο Τσίπρας τους κρατά στον εξώστη

Αν κάτι κρατάμε από τη χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα είναι η παγίωση της άποψης που έχει για την ηγεσία των κομμάτων της Κεντροαριστεράς. «Οι σημερινές προοδευτικές δυνάμεις, δεν θέλουν και δεν μπορούν» είπε ο πρώην Πρωθυπουργός καθιστώντας σαφές ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί γλυκόλογα και χαριεντίσματα με τους πρώην συντρόφους του. Αυτό που πλέον κυκλοφορεί ευρέως στην πολιτική πιάτσα είναι ο πως ο Τσίπρας θα επιδιώξει την ίδρυση ενός προσωποπαγούς φορέα που δεν θα ενθυλακώνει τους πρώην του ΣΥΡΙΖΑ και πως στις επερχόμενες εκλογές θα επιδιώξει την εξαΰλωση του κόμματος ώστε αφενός ο ίδιος να κερδίσει τις ψήφους των αριστερών κι αφετέρου να πάρει μαζί του αυστηρά μόνο όσους μπορούν κάτι να του προσφέρουν εκλογικά. Το θέμα είναι πως στην Κουμουνδούρου έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν.

Η επιβεβαίωση της Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού δεν κρύβει πλέον τις πολιτικές της φιλοδοξίες που εδράζονται στη σχετική βεβαιότητα ψήφου που εκφράζει ένα 7-8% του εκλογικού σώματος για το κόμμα που η ίδια προετοιμάζει. Έχει πλέον πυκνώσει τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις, ο σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών διαχωρίζει πια ανοικτά τη θέση του και η ίδια προλειαίνει το έδαφος για την κάθοδο. Να σημειώσω εδώ πάντως ότι έμπειροι δημοσκόποι επισημαίνουν πως η ανακοίνωση του κόμματος πρέπει να γίνει κοντά στις εκλογές ώστε να μην φθαρεί σε μια αργόσυρτη προεκλογική μάχη όπου θα πρέπει να παρουσιάσει πρόγραμμα στα πεδία της οικονομίας, της καθημερινότητας, της εξωτερικής πολιτικής κοκ.

Τα καλά νέα από τη Λιβύη

Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ο πρόεδρος της Βουλής που εδρεύει στη Βεγγάζη, Ακίλα Σάλεχ, ξεκαθάρισε ότι το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο είναι άκυρο, δεν δεσμεύει τη χώρα και, προφανώς, δεν το κυρώνει στη Βουλή. Έχει σημασία, διότι η δήλωσή του αυτή έρχεται παρά τις ασφυκτικές πιέσεις που έχει ασκήσει η Άγκυρα όλο το τελευταίο διάστημα, προσφέροντας «γη και ύδωρ» στην Ανατολική Λιβύη προκειμένου να κυρωθεί το Τουρκολιβυκό και να αποκτήσει έτσι μία επίφαση νομιμοποίησης. Το άλλο σημαντικό κομμάτι είναι ότι ο Αλ Σάλεμ προτείνει την έναρξη διαλόγου με την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Τουρκία για τις οριοθετήσεις, θέση που θα μπορούσε να ενταχθεί στην ελληνική πρόταση για το φόρουμ των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, 5Χ5. Βέβαια η λιβυκή πλευρά υποστηρίζει πως η υιοθέτηση πρέπει να γίνει μεταξύ των αντικείμενων ηπειρωτικών ακτών, αγνοώντας την επήρεια της Κρήτης. Ωστόσο, να σημειώσουμε πως η Λιβύη έχει ακολουθήσει δυο φορές τον δρόμο της Χάγης, μια με την Τυνησία και μια με τη Μάλτα.

Η επιστροφή Λαυρεντιάδη

Ένα πρόσωπο από τα παλιά μαθαίνω ότι επιστρέφει και αναμένεται να εμπλακεί ξανά στη μιντιακή πιάτσα. Ο λόγος για τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, ο οποίος έχει ξανά στα χέρια του τη Νεοχημική, δραστηριοποιείται ήδη στον χώρο των απορρυπαντικών, αλλά έχει και σημαντική δραστηριότητα στον άκρως κερδοφόρο κλάδο των λιπασμάτων. Ο κ. Λαυρεντιάδης ξαναμπαίνει στα ΜΜΕ, αγοράζοντας τον τίτλο της Espresso, ενώ αναμένεται να διαμορφώσει έναν πιο συνολικό όμιλο και με παρουσία στο διαδίκτυο, τον οποίον έχει ήδη αρχίσει να στελεχώνει. Δεν πρέπει να αποκλειστεί επίσης η εξαγορά κάποιου άλλου μέσου, ανάλογα με την πορεία του σχεδιασμού του τους επόμενους μήνες.