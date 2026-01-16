Υπάρχουν περιθώρια για να δώσει ο Μητσοτάκης κάτι στους αγρότες; Τα χαρτιά στο τραπέζι

Με αγωνία αναμένεται η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους από τα μπλόκα των αγροτών, όσο κυριαρχεί το ερώτημα για το αν υπάρχουν περιθώρια να υποχωρήσει ο πρωθυπουργός ή αν θα οδηγηθούμε σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN, παρά την άρνηση της κυβέρνησης «να ανοίξει το πουγκί» και να ικανοποιήσει επιπλέον αιτήματα των αγροτών, οι δηλώσεις του πρωθυπουργού ότι ο διάλογος φέρνει αποτελέσματα προμηνύουν το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποιος «άσσος» στο μανίκι του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Άλλωστε και η προηγούμενη συνάντηση έληξε με περαιτέρω ελαφρύνσεις για τους αγρότες. Παράλληλα, το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι αυτό το παραπάνω μέτρο που θα μπορούσε να δώσει στους αγρότες η κυβέρνηση θα μπορούσε να είναι να εφαρμοστεί νωρίτερα το να μην έχει δημοσιονομικό κόστος για αυτή, η εφαρμογή του μηχανισμού του αγροτικού αφορολόγητου, το οποίο σημαίνει περαιτέρω οικονομικό όφελος για εκείνους.

Άλλο ενδεχόμενο είναι να οριστούν συγκεκριμένα ποσά για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων, καθώς ο κλάδος κινδυνεύει άμεσα.

Σε κάθε περίπτωση το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτείνει λύσεις, ώστε να γίνει αποκλιμάκωση των μπλόκων ανά την επικράτεια.

Ποιοι θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό

Η συνάντηση των αγροτών, η οποία «έχει περάσει από 40 κύματα», τελικά «κλείδωσε» για Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 13:00.

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών «η συνάντηση θα γίνει υπό τον όρο ότι οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί. Δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση για το γεγονός δεν είχε γίνει διάλογος μέχρι τώρα».

Ενώ το όνομα του αγρτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη ήταν το επικρατέστερο για εκπροσώπηση στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά τις προσβολές που εξαπέλυσε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα Μάλγαρα θα εκπροσωπήσει ο Κώστας Σέφης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση της Πανελλαδικής Επιτροπής η αντιπροσωπεία αγροτών που θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου αποτελείται από τα εξής μέλη:

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΆΝΗΣ

ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ

ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ

Υπενθυμίζεται ότι, ο Κώστας Ανεστίδης δεν θα παρευρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου μετά από σχόλια που χαρακτηρίστηκαν υβριστικά προς το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Παύλος Μαρινάκης μάλιστα, δήλωσε ξεκάθαρα σήμερα ότι «Η περίπτωση Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό»

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σχόλια έγιναν εκτός αέρα, και διέρευσαν καταλάθος, κάτι το οποίο τόνισε και ο αγροτοσυνδικαλιστής στη δήλωση του.

«Πρώτον είμασταν εκτός αέρα. Αυτό που έγινε, αν μη τι άλλο, χυδαίο [...] Εξέφρασα όλο αυτό που λέει ο ελληνικός λαός πίσω από τις πόρτες. Εγώ το είπα εκεί φιλικά σε όλους. Όλοι συμφώνησαν. Ξέρουμε τι λένε όλοι οι Έλληνες», τόνισε αρικά ο κ. Ανεστίδης.

Ο ίδιος συνέχισε: «Αυτό έγινε τη Δευτέρα ή την Τρίτη ....Υπήρχε διάλογος πιο μπροστά για αυτό που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση εναντίον μου», ενώ παράλληλα είπε ότι «ήταν εκ παραδρομής, εκτός συζήτησης, εκτός αέρα».