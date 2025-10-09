Μενού

ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς - Έτοιμοι να συμβάλλουμε στην εφαρμογή της»

Η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών για τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς.

Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών
Για «ιστορική συμφωνία» μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς κάνει λόγο το υπουργείο Εξωτερικών, μετά την εκεχειρία που ανακοινώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα «X» στα αγγλικά, το ελληνικό ΥΠΕΞ αναφέρει: 

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σχετικά με την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για τη Γάζα, η οποία οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός, αύξηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Είναι επιτακτική ανάγκη όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Εάν αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική και εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία, αυτή η σημαντική πρόοδος θα αποτελέσει απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας και της ισχυρής ηγεσίας.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου, ένα κρίσιμο βήμα προς μια συνολική λύση, διαρκή ειρήνη και ευημερία στην περιοχή».

 

