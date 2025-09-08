ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη φονική τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ»

Η Ελλάδα καταδικάζει τη σημερινή επίθεση στην Ιερουσαλήμ, όπου έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την έναρξη «πολιορκίας» στα παλαιστινιακά χωριά από όπου προέρχονταν οι επιτιθέμενοι.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα αγγλικά το ελληνικό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Επείγουσα ανάγκη αναζήτησης πολιτικής λύσης που θα φέρει σταθερότητα και ευημερία και θα σπάσει τον κύκλο της βίας».

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 8, 2025

Όπως είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, οι αρχές θα «περικυκλώνουν» τα χωριά από τα οποία προέρχονταν οι επιτιθέμενοι, μεταδίδει το BBC. Ο Νετανιάχου εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και είπε ότι ελπίζει σε γρήγορη ανάρρωση των τραυματιών.

Κάνοντας λόγο για «πόλεμο σε πολλά μέτωπα», ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ έχει αποτρέψει εκατοντάδες επιθέσεις φέτος, αλλά δεν κατάφερε να το κάνει σήμερα το πρωί.

Σε ενημέρωση σχετικά με αυτή τη συνάντηση στο X, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι, μετά την επίθεση στην Ιερουσαλήμ, επικεντρώνονται στην «πολιορκία» των χωριών από τα οποία προέρχονται οι ύποπτοι επιτιθέμενοι.