ΥΠΕΞ: «Η κατοχή στην Κύπρο δεν νομιμοποιεί F-16 στα Κατεχόμενα» - Σφοδρή απάντηση στην Άγκυρα

Σφοδρή απάντηση έστειλε η Αθήνα στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αναφορικά με την εγκατάσταση συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο, καθώς και για το ενδεχόμενο περί αποστολής τουρκικών μαχητικών F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου, στο πλαίσιο κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σχετικά με τη νέα τουρκική τοποθέτηση για τους Patriot, το υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η ελληνική θέση έχει ήδη διατυπωθεί και δεν μεταβάλλεται.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού παρέπεμψε σε προηγούμενη ανακοίνωση του υπουργείου, στην οποία επισημαινόταν ότι «οι μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936 και τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947, στην οποία η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος».

Όπως υπογραμμίζεται, οι διεθνείς αυτές συμφωνίες ξεκαθαρίζουν το νομικό καθεστώς των νησιών, ενώ η αμυντική διάταξη της Ελλάδας θεωρείται αδιαπραγμάτευτη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στην περιοχή, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η Κύπρος στο νοτιοανατολικότερο άκρο της ΕΕ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αποτελεί νησίδα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή παρά τη συνεχιζόμενη επί 52 έτη παράνομη τουρκική κατοχή του 37% του εδάφους της. Η παράνομη εισβολή και κατοχή δεν νομιμοποιεί οποιαδήποτε παρουσία τουρκικής στρατιωτικής δύναμης» ήταν η χαρακτηριστική αναφορά της κ. Ζωχιού.

«Η στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί ιστορική υποχρέωση και αυτονόητο καθήκον όταν απειλείται η ασφάλεια της Κύπρου», υπογράμμισε ενώ τονίστηκε πως «η συνδρομή της Αθήνας προς τη Λευκωσία έχει αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα».

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι, κατά την πρόσφατη επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, δεν συζητήθηκε ούτε το θέμα της εγκατάστασης Patriot στην Κάρπαθο ούτε το ζήτημα ενδεχόμενης αμυντικής συνδρομής προς την Κύπρο.

Η κ. Ζωχιού είπε επίσης ότι η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη μετεγκαθίσταται για λόγους ασφαλείας στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν και πρόσθεσε στη συνέχεια ότι τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησαν με τους εταίρους μας στην περιοχή, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της Ελλάδας στις χώρες του Κόλπου, επισημαίνοντας την ανάγκη επικράτησης της διπλωματίας, του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και της ελευθερίας στη ναυσιπλοΐα.

Ταυτόχρονα, διευκρινίστηκε ότι η Ελλάδα θα στηρίξει οποιαδήποτε απόφαση λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με ενδεχόμενο αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Τουρκία: Η Ελλάδα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κρίση στην περιοχή

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας εξέδωσε εκ νέου δήλωσε για τη μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο, ενώ επανέφερε το ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών (συγκεκριμένα για την Κάρπαθο επικαλείται τη Συνθήκη των Παρισίων) κάνοντας λόγο για παράνομες ενέργειες της Ελλάδας και αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα βάσει των όρων της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης των Παρισίων του 1947, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν σε αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.

Η Λήμνος (Συνθήκη της Λωζάνης) και η Κάρπαθος (Συνθήκη των Παρισίων) είναι νησιά που θα έπρεπε να έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.

Το μη στρατιωτικό καθεστώς ορίζεται ως ουσιώδης προϋπόθεση των συνθηκών. Συνεπώς, η παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση και αυτές οι απόπειρες τετελεσμένων δεν οδηγούν νομικά στη μονομερή λήξη του μη στρατιωτικού καθεστώτος. Αυτό το σημείο έχει επίσης τεθεί από τα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησής μας.

Οι ενέργειες της Ελλάδας, οι οποίες παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών κατά παράβαση των δεόντως συναφθεισών συμφωνιών, όχι μόνο δημιουργούν νομική παραβίαση, αλλά βλάπτουν και τις γειτονικές και συμμαχικές μας σχέσεις. Τέτοιες καταστάσεις είναι απαράδεκτες μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ενόψει των συνεχιζόμενων κρίσεων ασφαλείας στην περιοχή μας.

Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας, και ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση».