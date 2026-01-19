Συλλυπητήριο μήνυμα στέλνει το υπουργείο Εξωτερικών στην Ισπανία για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην Κόρδοβα.

Σε σχετική ανάρτηση στο X αναφέρεται: «Βαθιά θλίψη για το σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στην Κόρδοβα, της Ισπανίας. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες που πενθούν.

Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και όλους όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία. Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη του με τον λαό και την κυβέρνηση της Ισπανίας».

Deeply saddened by the train accident near Córdoba, #Spain. We express our deepest condolences to the bereaved families. Our thoughts are with the injured & everyone affected by this tragedy.



At this time of sorrow, 🇬🇷 stands in solidarity w/the people & government of 🇪🇸 pic.twitter.com/DCuCQEZFGK — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 19, 2026