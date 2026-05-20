Υποκλοπές: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας - Δεν προσήλθε ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

Ματαιώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι για την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, μετά την επιστολή που απέστειλε και υποστήριξε ότι αυτή «δεν συμβιβάζεται με την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών» του Συντάγματος.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Αθανάσιος Μπούρας, κατόπιν της επιστολής του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τη λήξη της κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης της Επιτροπής όπου διεξήχθη η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, σχετικά με το θέμα των Υποκλοπών, ανέφερε ότι η επόμενη συνεδρίαση αναβάλλεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του.