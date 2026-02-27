Υποκλοπές Predator: Στην αντεπίθεση η κυβέρνηση – Μονομαχία Μητσοτάκη με Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή

Απέναντι στην προσπάθεια της αντιπολίτευσης να στριμώξει την κυβέρνηση στο πολιτικό κανναβάτσο με φόντο τη δικαστική απόφαση σε πρώτο βαθμό για τις υποκλοπές, το Μαξίμου κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθενται να παίξει άμυνα και πέρασε άμεσα στην αντεπίθεση.

Δίνει έτσι τον τόνο και για τη στάση που θα κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο σημερινό κοινοβουλευτικό «μπρα ντε φερ» με τον Νίκο Ανδρουλάκη (στις 09:30).

Καθώς είναι δεδομένο ότι η Ώρα του Πρωθυπουργού δεν θα περιοριστεί στο περιεχόμενο της επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, αλλά θα επεκταθεί στην υπόθεση των υποκλοπών.

Υποκλοπές: Εκτός πραγματικότητας τα περί δήθεν παρεμβάσεων στη Δικαιοσύνη

Η κυβέρνηση σήκωσε από την πρώτη στιγμή χθες το γάντι που πέταξε ο κ. Ανδρουλάκης προαναγγέλλοντας την κατάθεση αιτήματος για προ ημερησίας συζήτηση και σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, καλώντας τη Χαριλάου Τρικούπη και τον ίδιο να ξεκαθαρίσουν αν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη εν συνόλω ή κρίνουν τις αποφάσεις της α λα καρτ σε αντίθεση με τον «σεβασμό» που επιδεικνύει το κυβερνών κόμμα στην κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της.

Αναφορικά με την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών το κυβερνητικό επιτελείο υπογραμμίζει το γεγονός ότι αυτή αφορά 4 ιδιώτες σε συνέχεια της έρευνας του Αρείου Πάγου η οποία δεν είχε εντοπίσει ευθύνες για κρατικούς λειτουργούς και φορείς.

Και την αξιοποιεί ως απόδειξη του αβάσιμου των κατηγοριών της αντιπολίτευσης περί «δήθεν παρεμβάσεων» στη δικαιοσύνη και προσπάθειας «συγκάλυψης», υποστηρίζοντας ότι οι εν λόγω ισχυρισμοί ήταν «εκτός πραγματικότητας».

Υποκλοπές: Όχι σε δημόσια ζωή «δικαστήριο»

Ως προς τη στάση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ μάλιστα η γραμμή που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση ήταν σκληρή και διατυπώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στην ΕΡΤ με τη μομφή περί απόπειρας μετατροπής της δημόσιας συζήτησης σε ένα «απέραντο δικαστήριο» και μια αέναη διαδικασία Εξεταστικών και Προανακριτικών Επιτροπών «όχι γιατί θέλει να βρει την αλήθεια.

Αλλά γιατί θέλει να υποκαταστήσει την ένδεια πολιτικών θέσεων και κοστολογημένων προτάσεων».

Ως προς το κατά πόσο ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει θετικά στο αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη, κυβερνητικές πηγές σημείωναν πως η απάντηση θα δοθεί θεσμικά και με σοβαρότητα όταν κατατεθεί επισήμως η σχετική πρόταση στη Βουλή συνοδευόμενη απαραιτήτως από συγκεκριμένα στοιχεία.

«Να διαβαστεί, να δούμε ποια είναι αυτά τα νέα στοιχεία που επικαλείται η αντιπολίτευση και έχουμε χρέος προφανώς για ένα τόσο σοβαρό θεσμικά ζήτημα. Δεν το υποβαθμίζουμε, το αντίθετο. Αλλά δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να μετατρέψουμε την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο δικαστήριο, γιατί έτσι θέλει η αντιπολίτευση για να καλύψει τα πολιτικά της κενά», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κυβερνητικά στελέχη, δε, επισημαίνουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει προαναγγείλει αντίστοιχες κινήσεις ξανά αλλά εντέλει τις άφησε εκκρεμείς. Και διαμηνύουν πως σε αντίθεση με τη «δογματική αντιμετώπιση» της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση «δεν απορρίπτει τίποτα εκ των προτέρων».

Σύγκρουση Μαξίμου – Τσίπρα

Για τη δικαστική απόφαση σύγκρουση προέκυψε και με τον Αλέξη Τσίπρα με αιχμή την κατηγορία που εκτόξευσε ότι ο ηθικός αυτουργός των υποκλοπών ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εκτελεστικός αυτουργός ο ανιψιός του Πρωθυπουργού και πρώην Γραμματέας του Γραφείου του Γρηγόρης Δημητριάδης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μέμφθηκε τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ πως ως Πρωθυπουργός των «παρα- υπουργείων Δικαιοσύνης» και «δύο αμετάκλητα καταδικασμένων Υπουργών» είναι ο τελευταίος που μπορεί να κουνάει το δάχτυλο κάνοντας υποδείξεις για το κράτος δικαίου.

Και αντικρούοντας τα σφοδρά πυρά, του καταλόγισε ότι εξαιτίας της αποτυχίας του ως πρωθυπουργός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποφάσισε να ακολουθήσει καριέρα «δικαστή ή εισαγγελέα».

Ως προς την ουσία, δε, των κατηγοριών του κ. Τσίπρα, το Μέγαρο Μαξίμου υπογραμμίζει ότι ούτε από τη χθεσινή δικαστική απόφαση προκύπτει οποιαδήποτε διασύνδεση του παράνομου λογισμικού των παρακολουθήσεων και των επισυνδέσεων της ΕΥΠ. Ταυτόχρονα εξώδικο στον κ. Τσίπρα ανακοίνωσε ότι θα στείλει ο κ. Δημητριάδης.

Οι θωράκιση του νομικού πλαισίου

Παράλληλα, έναντι του ομαδικού σφυροκοπήματος της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση δράττεται της ευκαιρίας να αναδείξει τις πρωτοβουλίες της για τη θωράκιση του νομικού πλαισίου και για να καταστεί αυτό πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό.

Μεταξύ άλλων το Μέγαρο Μαξίμου υπενθυμίζει πως για την ενίσχυση της διαφάνειας η κυβέρνηση θεσμοθέτησε το 2020 την ενίσχυση της διαφάνειας με την αυστηροποίηση του πλαισίου για άρση του απορρήτου ιδίως για τα πολιτικά πρόσωπα και την καθολική απαγόρευση εμπορίας και χρήσης παράνομων λογισμικών.

Καθώς και τη δυνατότητα από το 2022 για υποβολή σχετικής αίτησης μόνο από την ΕΥΠ και την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για λόγους εθνικής ασφάλειας έναντι εκείνης που ίσχυε για αίτηση από κάθε δημόσια αρχή.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι με το δεύτερο φίλτρο που προστέθηκε στη νομοθεσία το 2022 επαναφέροντας διάταξη που είχε καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018, για να εγκριθεί η άρση απορρήτου για λόγους εθνικής ασφαλείας από την ΕΥΠ ή την ΕΛ.ΑΣ απαιτείται έγκριση όχι μόνο από τον Εισαγγελέα της ΕΥΠ ή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Βίας της ΕΛ.ΑΣ αλλά και από δεύτερο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος είναι Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή Εισαγγελέας Εφετών. Το δεύτερο εισαγγελικό φίλτρο προστέθηκε στη νομοθεσία μας το 2022 που ουσιαστικά επανέφερε διάταξη που είχε καταργήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018.

Ειδικά για τα αιτήματα άρσης του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας, που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, έχουν τεθεί (από το 2022) – όπως τονίζεται - στη νομοθεσία ειδικές ασφαλιστικές δικλείδες. Τη διαδικασία επισπεύδει μόνο η ΕΥΠ, πρέπει να δώσει άδεια ο Πρόεδρος της Βουλής πριν από τη διπλή εισαγγελική κρίση και το αίτημα για την άρση οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία που καθιστούν άμεση και εξαιρετικά πιθανή τη διακινδύνευση της εθνικής ασφάλειας.