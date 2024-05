Από το «Κορίτσι και το Άλογο» στο «Δωμάτιο 69»: Οι ερωτικές ταινίες του '70s ελληνικού σινεμά

Το 1970, η Φίνος Φιλμ εγκαινίαζε το νέο της στούντιο στα Σπάτα, ως μια ενσάρκωση του οράματος του Φιλοποίμενα Φίνου να δημιουργήσει τη δική του Τσινετσιτά. Οι επιτυχίες στην μεγάλη οθόνη συνεχίστηκαν, με την «Υπολοχαγό Νατάσα» και τη «Μαρία της Σιωπής».

Όμως, σε αυτή τη νέα δεκαετία, υπήρχε ένας νέος ανταγωνιστής για τη Φίνος Φιλμς, κάτι που κανείς δεν είχε προβλέψει: Η γέννηση της τηλεόρασης! Ακόμα και σε εκείνη την εμβρυακή μορφή, την πλήρως ελεγχόμενη από το καθεστώς λογοκρισίας που είχε επιβάλει η χούντα, η ελληνική τηλεόραση «γεννούσε» σιγά-σιγά παραγωγές, και έδινε λόγους σε αρκετά σπιτικά να ανοίξουν αυτό το μεγάλο «κουτί» με την ασπρόμαυρη οθόνη, αντί να πάνε μια βόλτα στο σινεμά.

Παράλληλα, ακόμα ένας νέος «ανταγωνιστής» έκανε τα πρώτα του δειλά βήματα. Είναι μια νέα «πρόταση» του ελληνικού σινεμά, μια κίνηση νέων δημιουργών της εποχής, με σκοπό τη δημιουργία δραματικών/θρίλερ ταινιών με έντονο ερωτικό στοιχείο.

Κάποιες εξ' αυτών είχαν ξεκάθαρα σοφτ πορνό θεματολογία, η οποία όμως συχνά συνδυαζόταν με όμορφους σκηνικούς καμβάδες, σε νησιά όπως η Ύδρα, στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, σε ξενοδοχεία πολυτελείας και όμορφες παραλίες.

Ο Όμηρος Ευστρατιάδης, ο Γιώργος Παπακώστας και ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης ήταν οι βασικοί δημιουργοί αυτού του «κύματος» b-movies, ενώ η Άννα Φόνσου, η Ελένη Ανουσάκη, ο Ανδρέας Μπάρκουλης και ο Φαίδωνας Γεωργίτσης ήταν οι «σταρ» των πρωταγωνιστικών ρόλων.

Ας δούμε μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες του είδους.

Φλογισμένη Σάρκα (1971)



Υπόθεση: Μια όμορφη νιόπαντρη αντιμετωπίζει διάφορα συζυγικά προβλήματα. Σε ένα πανηγύρι γνωρίζει τον Ζήκο, έναν τσιγγάνο. Μεταξύ τους γεννιέται ένας παράφορος και παράνομος έρωτας. Το ζευγάρι αποφασίζει να εγκαταλείψει το χωριό. Όμως ο απατημένος σύζυγος θα τους καταδιώξει.

Fun facts: Εδώ παίζει και ένας γνωστός «λουστράκος». Η ταινία προβλήθηκε τη σαιζόν 1970-1971 και έκοψε 55.859 εισιτήρια.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπακώστας

Παίζουν: Λάκης Κομνηνός, Ελένη Ερήμου, Νίκος Βανδώρος, Ρένα Γαλάνη, Άινα Μάουερ, Βασίλης Καϊλας.

Πρόκληση (1971)

Υπόθεση: Η διήγηση ξεκινάει από την Ύδρα όπου ο Άγγελος Φραντζής (Udo Kier), ετοιμάζεται να φύγει για την Αυστραλία και είναι ερωτευμένος με την Ειρήνη (Έλενα Ναθαναήλ) που όμως έχει παντρευτεί έναν φαρμακοποιό. Στο νησί έχει ανοίξει σπίτι η Μάγδα (Ελένη Ανουσάκη), που όμως βρίσκεται δολοφονημένη. Στην ταινία παίζει και η Άννα Φόνσου που διατηρεί σχέση με τον ερωμένο της μάνας της, Ανδρέα (Ανδρέας Μπάρκουλης).

Fun fact: Τη μουσική της ταινίας έγραψε ο Μάνος Λοϊζος.

Σκηνοθεσία: Όμηρος Ευστρατιάδης

Παίζουν: Ελένη Ανουσάκη, Άννα Φόνσου, Ανδρέας Μπάρκουλης, Έλενα Ναθαναήλ, Udo Kier, Γιάννης Αργύρης, Βαγγέλης Καζάν.

Πιο Θερμή και από τον Ήλιο (1972)

Υπόθεση: Μια παντρεμένη, όμορφη γυναίκα (Άννα Φόνσου) προσπαθεί να καλύψει το κενό που βιώνει ως προς τις ερωτικές της επιθυμίες, υποδυόμενη την πόρνη. Ένας πελάτης της (Χρήστος Νομικός) της ζητά επίμονα να εγκαταλείψει το πεζοδρόμιο και να παντρευτούν. Εκείνη αποφασίζει να επιστρέψει στον σύζυγό της (Ανδρέας Μπάρκουλης), ελπίζοντας ότι η ζωή τους θα βελτιωθεί.

Fun facts: Ο τραγουδιστής Γιάννης Πουλόπουλος υπογράφει τη μουσική και τραγουδάει ο ίδιος. Η ταινία κυκλοφόρησε στη Βρετανία, στη Δυτική Γερμανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, με τίτλους όπως «The Two Faces Of Love» και «The Lady Is Whore».

Σκηνοθεσία: Όμηρος Ευστρατιάδης

Παίζουν: Ανδρέας Μπάρκουλης, Άννα Φόνσου, Χρήστος Νομικός, Φαίδων Γεωργίτσης, Νίκος Τσαχιρίδης.

Αναζήτηση (1972)

Υπόθεση: Εδώ ξεχνάμε για λίγο το σοφτ πορνό και αντ' αυτού βλέπουμε ένα καλόγουστο δράμα, σαν φιλμ νουάρ, γυρισμένο στις καμπάνες του Αστέρα, με call girls, γιάπιδες και femmes fatales.

Fun facts: Σίγουρα μεγαλειώδης η μουσική του Γιάννη Σπανού, ενώ η παραγωγή και το σενάριο είναι του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Στα θετικά της ταινίας είναι και η εμφάνιση που κάνει η Τασσώ Καββαδία, αγαπημένη πάντα φιγούρα του ελληνικού σινεμά.

Σκηνοθεσία: Ερρίκος Ανδρέου

Παίζουν: Άγγελος Αντωνόπουλος, Έλενα Ναθαναήλ, Τασσώ Καββαδία, Νίκος Βανδώρος, Ντίνος Καρύδης (ναι, ο πατέρας της Σμαράγδας).

Το Κορίτσι και το Άλογο (1973)

Υπόθεση: Ο Λάρι, που τελειώνει τις σπουδές του στο εξωτερικό, μένει με τον πατέρα του, Αλέξη, και τη φίλη του, Τζούλια. Η Τζούλια θέλει και τον πατέρα και τον γιο. Ο πατέρας είναι απόλυτα ΟΚ με αυτό θεωρώντας πως με αυτή τη συνθήκη (σχέση;) μπορεί να κρατήσει τον γιο του κοντά του. Ο Λάρι όμως θέλει να φύγει, μαζί με την Τζούλια.

Fun fact: Η ταινία προβλήθηκε τη σαιζόν 1972-1973 και έκοψε 98.007 εισιτήρια. Μπορούμε με ασφάλεια να πούμε πως ήταν major hit.

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Σερντάρης

Παίζουν: Άννα Φόνσου, Κώστας Καραγιώργης, Γιάννης Αργύρης, Χρήστος Σπυρόπουλος.

Αιμιλία, η Διεστραμμένη (1974)

Υπόθεση: Το στοιχείο της διπλής ταυτότητας, άλλη μια νουάρ πινελιά. Έχουμε εδώ την Αιμιλία, μια γοητευτική δασκάλα μουσικής που έχει διπλή ζωή. Η δολοφονία της μητέρας της μπροστά στα μάτια της, όταν ήταν μικρή, έχει επηρεάσει την προσωπικότητά της. Τα βράδια γίνεται πόρνη και κάνει τους άντρες ό,τι θέλει. Ένα βράδυ θα γνωρίσει τον Πάρη, τον άντρα που έχει δολοφονήσει την μητέρα της.

IMDB

Fun facts: Εστιάζουμε κυρίως στον Παύλο Παρασχάκη, έναν «μερακλή» των b-movies, που μας έχει χαρίσει τίτλους όπως «Κολασμένες Ψυχές στα Δίχτυα της Ηδονής» (με τον Βαγγέλη Καζάν), «Μιρέλλα, η Σάρκα της Ηδονής», «Βρώμικες Κυρίες».

Σκηνοθεσία: Παύλος Παρασχάκης

Παίζουν: Γκιζέλα Ντάλι, Δημήτρης Αρώνης, Μανώλης Δεστούνης, Λιάνα Φωτοπούλου, Τζένη Στεφανάκου, Λάκης Σκούταρης, Σόνια Δήμου.

Ψυχή και σάρκα (1974)

Υπόθεση: Ο πιλότος Πέτρος Ράλλης ζει μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή με τη σύζυγο του Έλλη και το μικρό παιδί τους, τη Ράνια, μέχρι που γνωρίζει τυχαία σε επαγγελματικό ταξίδι του τη Μαίη, μια νέα πολύ όμορφη, αλλά κακομαθημένη πλούσια κοπέλα. Έτσι, ξεκινάει η μεγάλη ανατροπή στη ζωή του, αφού η Μαίη γίνεται ενοχλητική, απαιτητική και ζηλιάρα, ενώ ο Πέτρος αισθάνεται παγιδευμένος και μπερδεμένος, αφού αγαπάει την οικογένεια του.

Fun facts: Η ταινία γυρίστηκε σε μια εντυπωσιακή έπαυλη έξω από το Λαγονήσι και η Κορίνα Τσοπέη, η οποία, να θυμίσουμε, κατέκτησε τον τίτλο της Μις Υφήλιος, έπαιζε τον ρόλο της απατημένης συζύγου. Ο Γιώργος Χατζηνάσιος έγραψε το μουσικό θέμα της ταινίας. Η ταινία έκοψε 88.239 εισιτήρια.

Σκηνοθεσία: Ερρίκος Ανδρέου

Παίζουν: Κώστας Πρέκας, Γιώργος Μοσχίδης, Βασίλης Τσιβιλίκας, Δημήτρης Αρώνης, Κορίνα Τσοπέη, Ντέμπορα Ριντ.

Δωμάτιο 69 (1975)

Αφίσα της ταινίας Δωμάτιο 69 | IMDB

Υπόθεση: Μια αεροσυνοδός υποκύπτει στον εκβιασμό μιας σπείρας λαθρεμπόρων ναρκωτικών, φοβούμενη για την ζωή του παιδιού της.

Fun fact: Ένα αστέρι ανατέλλει. Το όνομα της; Τίνα Σπάθη.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Καβάγιας

Παίζουν: Τίνα Σπάθη, Χάρης Μπρούμελ, Φαμπιόλα Τερέζα, Καλή Φέρρη, Λίτσα Μιχαλοπούλου, Λεό Πολέμης.

Μικαέλα, ο Γλυκός Πειρασμός (1975)

Σκηνή της ταινίας «Μικαέλα ο γλυκός πειρασμός» | IMDB

Υπόθεση: Μια νέα γυναίκα, παντρεμένη με έναν πλούσιο άντρα, μπλέκεται ερωτικά με διάφορους άλλους τύπους και τελικά μένει μόνη. Ο μόνος που θα της σταθεί είναι ο γραμματέας και έμπιστος φίλος του συζύγου της που την αγαπάει αληθινά.

Fun facts: Γράφει σενάριο ΚΑΙ πρωταγωνιστεί, η Μιμή Ντενίση. Ο σκηνοθέτης Ντίμης Δαδήρας μας έχει χαρίσει και αντιπολεμικά δράματα, όπως το «Όχι» με τους Κώστα Πρέκα, Χρήστο Πολίτη, Βέρα Κρούσκα, του 1969.

Σκηνοθεσία: Ντίμης Δαδήρας

Παίζουν: Μιμή Ντενίση, Γιώργος Χριστοδούλου, Αλίκη Ζάννου, Κώστας Γκίνης, Τζίνη Ντάλτον, Γιάννης Παπαθανάσης.

Γυναίκες που Ζητούσαν την Ηδονή (1975)

Υπόθεση: Δύο φίλες παρασύρουν έναν γέρο βιομήχανο και αφού τον δολοφονούν τον ληστεύουν και καταφεύγουν σε ένα απομακρυσμένο νησί ωσότου ξεχαστεί η όλη υπόθεση. Εκεί γνωρίζουν τον Φαίδωνα που καταφέρνει και δημιουργεί σχέσεις και με τις δύο παρ’ όλο ότι είναι αρραβωνιασμένος με την Μαρία μια κοπέλα από το νησί.

Fun facts: Γνωστή και με τους τίτλους «Γυναίκες που Ζητούσαν τον Έρωτα» και «Οι Ανώμαλες». Η ταινία προβλήθηκε τη σεζόν 1975-1976 και έκοψε 88.475 εισιτήρια.

Σκηνοθεσία: Ηλίας Μυλωνάκος

Παίζουν: Αγγέλα Γιάννου, Άρτεμις Λάβδα, Ντόρα Ρούσσου, Χάρης Τρύφωνας, Άγγελος Σερέτης.

Αγκίστρι (1976)



Υπόθεση: Ο Κώστας είναι ένας μεγιστάνας, ερωτευμένος με την όμορφη γυναίκα του Ηρώ, πρώην μοντέλο, η οποία όμως τον απατά μ’ έναν νεαρό πλέι μπόι, τον Νίκο. Οι δύο εραστές σχεδιάζουν να σκοτώσουν τον Κώστα κατά τη διάρκεια ενός ιστιοπλοϊκού αγώνα πιστεύοντας ότι το έγκλημα μπορεί να θεωρηθεί ατύχημα. Όμως στη θάλασσα πέφτει ο Νίκος, το πτώμα του οποίου δεν βρίσκεται ποτέ.

Fun facts: Κι εδώ έχουμε Κλέαρχο Κονιτσιώτη στην παραγωγή, και την αρκετά εντυπωσιακή, εκ Γερμανίας ορμώμενη, Μπάρμπαρα Μπουσέ ως πρωταγωνίστρια σε αρκετές ερωτικές σκηνές.

Σκηνοθεσία: Ερρίκος Ανδρέου

Παίζουν: Μπάρμπαρα Μπουσέ, Μπομπ Μπέλινγκ, Γκούντερ Στολ, Τζέσικα Ντάμπλιν, Σοφία Ρούμπου, Γιώργος Κυρίτσης, Ντίνος Καρύδης.

Bonus: Τα Διαμάντια στο Γυμνό Κορμί της (1972)

Διαμάντια στο γυμνό κορμί της, 1973, Ελένη Ανουσάκη - Κώστας Νομικός. | IMDB

Υπόθεση: Η ιδιοκτήτρια ενός λαϊκού ξενοδοχείου του Πειραιά, βάζει ν' αλληλοσκοτωθούν 3 γκάνγκστερς για να κάνει δικά της τα διαμάντια μιας ληστείας. Σεξοταινία με αστυνομικό πρόσχημα, που έφτασε ως και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Fun fact: Ένα μικρό ρόλο είχε και ο Στάθης Ψάλτης!

Παίζουν: Ελένη Ανουσάκη, Κώστας Καραγιώργης, Ρίτα Μπενσουσάν, Ανδρέας Μπάρκουλης, Έλενη Ροδά.