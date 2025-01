Οι 11 μοναδικές ατάκες του Ντέιβιντ Λιντς που δείχνουν γιατί ήταν ξεχωριστός

Οραματιστής, ένας από τους σημαντικότερους κινηματογραφιστές της εποχής του, πολυβραβευμένος, στοχαστής και θιασώτης του σουρεαλισμού. Ο σκηνοθέτης, εικαστικός, μουσικός και ηθοποιός, Ντέιβιντ Λιντς έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιανουαρίου του 2025, όμως αφήνει πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη.

Με εμβληματικές ταινίες όπως The Elephant Man (1980), Blue Velvet (1986), Mulholland Drive (2001), Wild at Heart (1990), Dune (1984), Lost Highway (1997), The Straight Story (1999) και Inland Empire (2006) ο Λιντς απέκτησε παγκόσμια φήμη και πιστούς «οπαδούς».

Οι ατάκες του Λιντς

Γιατί όμως θεωρούνταν τόσο ξεχωριστή προσωπικότητα; Η απάντηση έρχεται μέσα από 11 δικές του ατάκες.

Ο καφές: «Ακόμα και ο κακός καφές, είναι καλύτερος από τον καθόλου καφέ». Τα ψάρια: «Οι ιδέες είναι σαν τα ψάρια. Αν θέλετε να πιάσετε ψαράκια, μπορείτε να μείνετε στα ρηχά νερά. Αλλά αν θέλετε να πιάσετε τα μεγάλα ψάρια, πρέπει να πάτε πιο βαθιά. Εκεί, τα ψάρια είναι πιο δυνατά και πιο αγνά. Είναι τεράστια και αφηρημένα. Και είναι πολύ όμορφα». Οι αναμνήσεις: «Μου αρέσει να θυμάμαι τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο, όχι απαραίτητα όπως συνέβησαν». Η φαντασία: «Πιστεύουμε ότι καταλαβαίνουμε τους κανόνες όταν γινόμαστε ενήλικες, αλλά αυτό που πραγματικά γίνεται είναι ότι στενεύει η φαντασία μας». Το κάπνισμα: «Έκοψα το κάπνισμα τον Δεκέμβριο. Πραγματικά με πιάνει κατάθλιψη. Μου αρέσει το κάπνισμα, μου αρέσει η φωτιά, μου λείπει να ανάβω τσιγάρα. Κάποιοι πιστεύουν ότι αν σταματήσουν το κάπνισμα, θα ζήσουν για πάντα». Η αποτυχία: «Είναι τόσο απελευθερωτικό, είναι όμορφο κατά κάποιο τρόπο, να έχεις μια μεγάλη αποτυχία. Δεν υπάρχει πουθενά να πας, παρά να ανέβεις πάλι». Η έλλειψη λογικής: «Το παράλογο είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο στη ζωή και υπάρχει χιούμορ στο να παλεύεις με την άγνοια. Αν έβλεπες έναν άντρα να τρέχει επανειλημμένα πάνω σε έναν τοίχο μέχρι να ματώσει, μετά από λίγο θα σε έκανε να γελάσεις γιατί γίνεται παράλογο». Το σκοτάδι: «Το μαύρο έχει βάθος. Μπορείς να μπεις μέσα του. Και αρχίζεις να βλέπεις τι φοβάσαι. Αρχίζεις να βλέπεις αυτό που αγαπάς και γίνεται σαν όνειρο». Το σεξ στις ταινίες: «Το σεξ είναι μια πόρτα για κάτι τόσο ισχυρό και μυστικιστικό, αλλά οι ταινίες συνήθως το απεικονίζουν με εντελώς flat τρόπο». Νέοι δρόμοι: «Ό,τι έμαθα στη ζωή μου, το έμαθα γιατί αποφάσισα να δοκιμάσω κάτι νέο». Το νόημα: «Νιώθω άβολα να μιλάω για νοήματα και πράγματα. Είναι καλύτερα να μην γνωρίζουμε τόσα πολλά. Το νόημα, είναι ένα πολύ προσωπικό πράγμα».