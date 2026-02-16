Στην Ελλάδα το βιβλίο της Ζιζέλ Πελικό - Από ποιον εκδοτικό οίκο κυκλοφορεί και πότε

Με τον τίτλο «Ύμνος στη Ζωή» θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα, το συγκλονιστικό βιβλίο - μαρτυρία της Ζιζέλ Πελικό, της γυναίκας - σύμβολο θάρρους όλων των γυναικών παγκοσμίως. Στο βιβλίο της, η 73χρονη επιζώσα δεκάδων οργανωμένων - από τον σύζυγό της - βιασμών, που αρνήθηκε από την πρώτη στιγμή, η δίκη να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, καταθέτει την προσωπική της μαρτυρία για την υπόθεση που σόκαρε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ήδη έχουν γίνει γνωστά κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο της Ζιζέλ Πελικό, στα οποία περιγράφει στιγμές από την ακροαματική διαδικασία του ποινικού δικαστηρίου, ενώ έχουν αναπαραχθεί και αποσπάσματα στα οποία εξηγεί τη σημασία της απόφασής της η δίκη να είναι ανοιχτή στον κόσμο και να δημοσιοποιηθούν τα όσα βίωσε. Η απόφασή της αυτή, είναι όπως λέει, μια προτροπή προς τις επιζώσες σεξουαλικής κακοποίησης, να μην ντραπούν ποτέ.

Τα απομνημονεύματα της Πελικό πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα από τον εκδοτικό οίκο ΨΥΧΟΓΙΟΣ και σε μετάφραση της Πετρούλας Γαβριηλίδου.

Το βιβλίο «Ύμνος στη Ζωή» θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου ενώ, παράλληλα, βρίσκεται ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία ηλεκτρονικά, στη σελίδα του εκδοτικού οίκου.