Τα βιβλία που δανείζονται οι Έλληνες από τις δημόσιες βιβλιοθήκες: Ποιο διάβασαν περισσότερο το 2025

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων (ΟΣΔΕΛ), καθώς «μαρτυρούν» τι βιβλία δανείστηκαν οι Έλληνες από τις δημόσιες βιβλιοθήκες, ποια είδη προτιμούν, αλλά και πιο βιβλίο είναι το νούμερο ένα στις προτιμήσεις τους.

Στα ευχάριστα νέα, παρατηρήθηκε αύξηση στον δανεισμό βιβλίων για το 2025, σε μια εποχή που τα ψηφιακά μέσα κατακλύζουν τη ζωή μας.

Για τη συλλογή των δεδομένων, ο ΟΣΔΕΛ απέστειλε επιστολή σε 247 βιβλιοθήκες (δημόσιες, δημοτικές, παιδικές και κοινοτικές) σε όλη τη χώρα.

Από αυτές:

Στοιχεία απέστειλε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 25 δημόσιες βιβλιοθήκες (ποσοστό κάλυψης 55,56%)

Συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 54 δημοτικές βιβλιοθήκες (ποσοστό κάλυψης 31,21%)

Συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 5 παιδικές (δημόσιες/δημοτικές) βιβλιοθήκες (ποσοστό κάλυψης 16,67%)

Η αύξηση στον δανεισμό αποτυπώνεται στα εξής νούμερα: 876.885 συνολικοί δανεισμοί βιβλίων το 2025, έναντι 846.225 το 2024, κάτι που σημαίνει αύξηση 30.660 δανεισμούς (+3,6%) μέσα σε έναν χρόνο.

Τα είδη βιβλίων που δανείζονται οι Έλληνες και το ανάγνωσμα που φιγουράρει στην κορυφή της λίστας

Η μεγαλύτερη κατηγορία δανεισμών παραμένει η μυθοπλασία ενηλίκων, με 389.638 δανεισμούς, που αντιστοιχούν στο 44,5% του συνόλου.

Ακολουθούν:

Μυθοπλασία παιδικών βιβλίων: 152.688 δανεισμοί (17,4%)

βιβλίων: 152.688 δανεισμοί (17,4%) Παιδικά εικονογραφημένα: 120.276 δανεισμοί (13,7%)

Επιστημονικά βιβλία: 61.343 δανεισμοί (7,0%)

Το νούμερο ένα βιβλίο που δανείστηκαν οι αναγνώστες φαίνεται να είναι το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» της Λένας Μαντά, η οποία φιγουράρει πέντε πρώτες θέσεις της λίστας.

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Η λίστα με τα πρώτα δέκα βιβλία που δανείστηκαν περισσότερο οι Έλληνες έχει ως εξής:

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι - Λένα Μαντά Η σφραγίδα - Λένα Μαντά Το πράσινο φόρεμα -Λένα Μαντά Ταξίδι στη Βενετία - Λένα Μαντά Οι τρείς άσοι - Λένα Μαντά Αλμύρα. Η ευτυχία αλλιώς - Ρένα Ρώσση – Ζαΐρη Η μεγάλη χίμαιρα - Μ. Καραγάτσης Τιρκουάζ - Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη Καλντερίμι - Γιάννης Καλπούζος Γράμμα από χρυσό (χρυσό εξώφυλλο) - Λένα Μαντά