Ανακοινώθηκαν τα βραβεία Emmy 2026, το πρωί της Τετάρτης 09/07, με αρκετές εκπλήξεις-outsider αλλά και ηχηρές απουσίες που κάνουν αίσθηση από την πρώτη στιγμή.
Όπως μεταδίδει το Variety, πολλά φαβορί έμειναν εκτός παρότι έκαναν σημαντική καμπάνια. Η μάχη για τα φετινά τηλεοπτικά βραβεία προμηνύεται ιδιαίτερη, παρότι είναι σχεδόν δύο μήνες μακριά, καθώς η τελετή απονομής είναι στις 14 Σεπτεμβρίου.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως το Stranger Things, μια σειρά για την οποία μιλούσε όλος ο πλανήτης και οι φανς περίμεναν με αγωνία το κάθε επεισόδιο, φαίνεται να αποσπά 7 υποψηφιότητες, αλλά αποκλειστικά για τεχνικές κατηγορίες. Αναφορικά με το Euphoria, μόνο η Ζεντάγια βρέθηκε στις βασικές ερμηνευτικές κατηγορίες.
Παράδοξο γεγονός είναι ότι το «The Bear» απέσπασε υποψηφιότητα για την καλύτερη κωμική σειρά, όμως ο πρωταγωνιστής Τζέρεμι Άλεν Γουάτι έμεινε εκτός κατηγορίας Α' αντρικού ρόλου., παρότι είχε κατακτήσει βραβείο επί δύο συναπτά έτη.
Emmy 2026: Ελληνική υποψηφιότητα για την σειρά «All's Fair»
Σημειώνεται επίσης πως υπάρχει και μια ελληνική υποψηφιόττηα μεταξύ άλλων. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας hair stylist, Δημήτρης Γιαννέτος είναι υποψήφιος στην κατηγορία Καλύτερου Hair Stylist για την σειρά «All’s Fair» του Hulu σε παραγωγή του Ράιαν Μέρφι, όπου επιμελήθηκε τα μαλλιά της Κιμ Καρντάσιαν.
Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας hair stylist, διεκδικεί το βραβείο μαζί με την υπόλοιπη δημιουργική ομάδα της σειράς που περιλαμβάνει τους Βάλερι Τζάκσον (Valerie Jackson), Μισέλ Σέγκλια (Michelle Ceglia), Λίντα Φλάουερς (Linda Flowers) και Σαρίφ Πόστον (Sharif Poston).
Μόλις έγινε γνωστή η είδηση, ο hair stylist έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του τόσο στους συνεργάτες του όσο και στην Κιμ Καρντάσιαν για την εμπιστοσύνη της.
«Νιώθω τόσο μεγάλη τιμή που δουλεύω δίπλα σε τόσο ταλαντούχους ανθρώπους και μαθαίνω κάθε μέρα όλο και περισσότερα για τα μαλλιά! Το να είμαι υποψήφιος σε αυτή την κατηγορία μαζί με όλους εσάς @valeriejacksonhair, @m_ceglia, @lindaflowers07, @sharifposton, με κάνει να νιώθω απίστευτα ευγνώμων, σας λατρεύω όλους!...Kιμ, με εμπνέεις πραγματικά κάθε μέρα όλο και περισσότερο με το πάθος σου, την εργασιακή σου ηθική και το πόσο ταπεινή είσαι. Ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκες σε ένα τόσο μεγάλο πρότζεκτ, νιώθω απίστευτα ευγνώμων, σε αγαπώ» έγραψε μεταξύ άλλων.
Οι σειρές με τις περισσότερες υποψηφιότητες
The Pitt – 25
Hacks – 24
Widow’s Bay – 19
Pluribus – 18
Beef – 16
DTF St Louis – 13
Οι βασικές κατηγορίες
Καλύτερη Δραματική Σειρά
The Diplomat (Netflix)
The Gilded Age (HBO Max)
A Knight Of The Seven Kingdoms (HBO Max)
Paradise (Hulu)
The Pitt (HBO Max)
Pluribus (Apple TV+)
Slow Horses (Apple TV+)
Your Friends & Neighbors (Apple TV+)
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Καλύτερη Κωμική Σειρά
Abbott Elementary (ABC)
The Bear (FX/Hulu)
Hacks (HBO Max)
Margo’s Got Money Troubles (Apple TV+)
Nobody Wants This (Netflix)
Only Murders In The Building (Hulu)
Shrinking (Apple TV+)
Widow’s Bay (Apple TV+)
Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Ανθολογία
All Her Fault (Peacock)
The Beast In Me (Netflix)
Beef (Netflix)
DTF St Louis (HBO Max)
Love Story: John F. Kennedy Jr & Carolyn Bessette (FX/Hulu)
Υποψηφιότητες ερμηνειών
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά
Στέρλινγκ Κ. Μπράουν – Paradise
Γκάρι Όλντμαν – Slow Horses
Μαρκ Ράφαλο – Task
Ρούφους Σιούελ – The Diplomat
Νόα Γουάιλι – The Pitt
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά
Κάρι Κουν – The Gilded Age
Τσέις Ινφίνιτι – The Testaments
Κέρι Ράσελ – The Diplomat
Ρία Σίχορν – Pluribus
Ζεντάγια – Euphoria
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν Β΄ – Wonder Man
Στιβ Καρέλ – Rooster
Μάθιου Ρις – Widow’s Bay
Τζέισον Σίγκελ – Shrinking
Μάρτιν Σορτ – Only Murders In The Building
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Κουίντα Μπράνσον – Abbott Elementary
Άγιο Εντεμπίρι – The Bear
Ελ Φάνινγκ – Margo’s Got Money Troubles
Λίζα Κούντροου – The Comeback
Τζιν Σμαρτ – Hacks
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Ταινία
Ριζ Άχμεντ – Bait
Τζέισον Μπέιτμαν – Black Rabbit
Τσάρλι Χάναμ – Monster: The Ed Gein Story
Όσκαρ Άιζακ – Beef
Μάθιου Ρις – The Beast In Me
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Ταινία
Κλερ Ντέινς – The Beast In Me
Σάλι Φιλντ – Remarkably Bright Creatures
Κάρεϊ Μάλιγκαν – Beef
Σάρα Πίτζεον – Love Story: John F. Kennedy Jr & Carolyn Bessette
Σάρα Σνουκ – All Her Fault
Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά
Πάτρικ Μπολ
Μπίλι Κράνταπ
Σον Χέιτοζι
Γκέραν Χάουελ
Τζακ Λάουντεν
Τομ Πέλφρι
Κάρλος-Μανουέλ Βέσγκα
Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά
Τέιλορ Ντίρντεν
Φιόνα Ντούριφ
Άλισον Τζάνεϊ
Κάθριν ΛαΝάσα
Σεπιντέ Μοάφι
Τζουλιάν Νίκολσον
Καρολίνα Βίντρα
Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Κόλμαν Ντομίνγκο
Πολ Γ. Ντάουνς
Χάρισον Φορντ
Νικ Όφερμαν
Στίβεν Ρουτ
Μάικλ Γιούρι
Τάιλερ Τζέιμς Γουίλιαμς
Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Ντέιλ Ντίκι
Χάνα Άινμπιντερ
Τζανέλ Τζέιμς
Κέιτ Ο’Φλιν
Μισέλ Φάιφερ
Μέγκαν Στάλτερ
Τζέσικα Γουίλιαμς
Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Ταινία
Τζέισον Μπέιτμαν
Ρίτσαρντ Γκαντ
Ντέιβιντ Χάρμπορ
Ρίτσαρντ Τζένκινς
Τσαρλς Μέλτον
Νικ Όφερμαν
Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Ταινία
Λίντα Καρντελίνι
Ντακότα Φάνινγκ
Λόρι Μέτκαλφ
Τζόι Σάντεϊ
Γιουν Γιου-τζουνγκ
Κόνστανς Ζίμερ
Υποψήφια ριάλιτι διαγωνισμού
Dancing With the Stars
RuPaul’s Drag Race
Survivor
Top Chef
The Traitors
Υποψήφιες Variety σειρές
The Daily Show
Jimmy Kimmel Live
Last Week Tonight with John Oliver
The Late Show with Stephen Colbert
Saturday Night Live
Υποψήφιες Τηλεταινίες
Heads Of State
Miss You, Love You
People We Meet On Vacation
Remarkably Bright Creatures
Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War
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