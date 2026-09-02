Έρχεται ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Μάθιου Πέρι από τα «Φιλαράκια» - «Να δούμε ποιος ήταν πραγματικά»

Στον αέρα πρόκειται να βγει το προσεχές διάστημα ένα ντοκιμαντέρ που θα απαρτίζεται από 3 μέρη αναφορικά με την ζωή του πολυαγαπημένου σταρ από τα «Φιλαράκια», Μάθιου Πέρι, όπως αναφέρει το Variety.

Το «The One About Matthew Perry», μια τριμερής σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του σταρ των «Friends», θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 27 Οκτωβρίου.

Η αδερφή του Perry, Mia Perry Bowick, είναι η κεντρική φωνή στη σειρά, η οποία περιλαμβάνει επίσης ακυκλοφόρητες φωτογραφίες και βίντεο από το αρχείο της οικογένειας Perry. Σύμφωνα με μια περιγραφή από το Netflix, η σειρά «παρακολουθεί το ταξίδι του από ανερχόμενο κωμικό αστέρι στον άνθρωπο που ο κόσμος εξακολουθεί να αγαπά ως τον αγαπημένο του φίλο», ενώ παράλληλα εξερευνά «νέες ειλικρινείς λεπτομέρειες για τους προσωπικούς του αγώνες, τιμώντας την κληρονομιά της ειλικρίνειας και της υπεράσπισης που αφήνει πίσω του».

Δεν είναι ακόμη γνωστό αν κάποιο από «Τα φιλαράκια» θα εμφανιστεί στη σειρά ντοκιμαντέρ, αν και το Netflix σημειώνει ότι το πρότζεκτ περιλαμβάνει μερικούς από τους «καλύτερους φίλους» και «δημιουργικούς συνεργάτες» του Πέρι.

Η Mary Robertson, η οποία έχει σκηνοθετήσει το «Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV» και την παραγωγή του «Framing Britney Spears», έχει αναλάβει και το "The One About Matthew Perry".

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«Μου πήρε χρόνο για να νιώσω έτοιμη να μοιραστώ αυτές τις αναμνήσεις και πώς ήταν να αγαπώ τον Μάθιου μέσα από όλη την πολυπλοκότητα της ζωής του - να τον δω ως ένα ολοκληρωμένο άτομο, όχι μόνο ως Chandler, και όχι μόνο ως κάποιον που πάλευε με τον εθισμό», δήλωσε η Perry Bowick. «Ως αδερφή του, διαμόρφωσε αυτό που είμαι σήμερα, το άτομο που προσπαθώ να γίνω και το έργο στο οποίο έχω αφιερώσει τη ζωή μου.

Ο Μάθιου είχε μια όμορφη καρδιά και ένα γενναιόδωρο πνεύμα, και ακόμη και στις πιο σκοτεινές του στιγμές, μπορούσε ακόμα να σε κάνει να γελάς και να νιώθεις αγαπημένος. Ελπίζω αυτή η σειρά να δώσει σε όλους όσους τον αγάπησαν, είτε προσωπικά είτε από μακριά, μια βαθύτερη εκτίμηση για το ποιος πραγματικά ήταν και την κληρονομιά που αφήνει πίσω του.»

«Ο Μάθιου Πέρι ήταν μια από τις κωμικές ιδιοφυΐες της εποχής μας», είπε η Ρόμπερτσον. «Μέσα από τις πολλές ταινίες, τηλεοπτικές και θεατρικές του παραστάσεις, και την αξέχαστη ερμηνεία του ως Τσάντλερ Μπινγκ, έκανε εκατομμύρια από εμάς να γελάσουμε, να συνδεθούμε και να νιώσουμε λίγο λιγότερο μόνοι.

Μας έδωσε επίσης πολλά περισσότερα μιλώντας με θάρρος για τον εθισμό. Κι όμως, το κοινό γνώριζε μόνο ένα μέρος της ιστορίας του. Γι' αυτό ξεκινήσαμε να δημιουργούμε αυτή τη σειρά: για να αφήσουμε τους ανθρώπους που γνώριζαν και αγαπούσαν τον Μάθιου να αποκαλύψουν το πρόσωπο πίσω από το δημόσιο πρόσωπο».