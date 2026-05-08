Φιλαράκια: Πωλούνται αντικείμενα της σειράς και του Μάθιου Πέρι - Ποιο θα αγγίξει τα 800.000 δολάρια

Η σειρά Friends, γνωστή σε εμάς ως «Τα Φιλαράκια», ίσως και να έχει τους περισσότερους φανς από κάθε άλλο sitcom. Μάλιστα, ένα προσεχές event έχει ήδη ενθουσιάσει τους πιστούς τηλεθεατές.

Για να συλλεχθούν χρήματα για το φιλανθρωπικό ίδρυμα που ιδρύθηκε στο όνομα του (Μάθιου Πέρι) Matthew Perry αμέσως μετά τον θάνατό του, θα λάβει χώρα δημοπρασία που δίνει αντικείμενα της σειράς.

Συγκεκριμένα, η εκδήλωση θα γίνει στις 5 Ιουνίου από τον οίκο Heritage Auctions.

Τα αντικείμενα που πρόκειται να βγουν σε δημοπρασία είναι τα εξής:

Μια συλλογή από 26 σενάρια της Πέρι για τα «Φιλαράκια» από βασικά επεισόδια, συμπεριλαμβανομένων των «The One With Ross’ Tan», «The One Where Joey Speaks French» και του διμερούς φινάλε της σειράς.

Σενάρια από το πιλοτικό επεισόδιο και το πρώτο μέρος του φινάλε της σειράς, υπογεγραμμένα από την Πέρι και τους συμπρωταγωνιστές της Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλάνκ και Ντέιβιντ Σουίμερ, δωρεά της Warner Bros., η οποία παρήγαγε τη σειρά.

Βραβείο Screen Actors Guild του 1995, το οποίο κέρδισε η Πέρι για την καλύτερη ερμηνεία από σύνολο σε κωμική σειρά.

Το προσωπικό αντίγραφο του Πέρι από το κίτρινο πλαίσιο με το ματάκι από το διαμέρισμα της Μόνικα και της Ρέιτσελ στα «Φιλαράκια».

Το φωτογραφικό άλμπουμ του Πέρι από τα «Φιλαράκια», με τίτλο «Αυτό με τον Μυστικό Δείπνο».

Έργα τέχνης των Banksy και Mel Bochner που ανήκαν στον Πέρι - μάλιστα λένε ότι το έργο του Banksy θα αγγίξει και τα 800.000 δολάρια

Φιλαράκια: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη δημοπρασία

Ο ιστότοπος δημοπρασιών άνοιξε την Τρίτη. Τα αντικείμενα θα εκτίθενται από τις 18 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου στο Μπέβερλι Χιλς πριν από τη δημοπρασία στις 5 Ιουνίου που θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό χώρο του Heritage Auctions στο Ντάλας και διαδικτυακά.

Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν σε πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από το ίδρυμα. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Υποτροφία Matthew Perry στην Ιατρική Εξαρτήσεων στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, επιχορηγήσεις σε οργανισμούς που εργάζονται άμεσα με εξαρτημένους που βρίσκονται σε ανάρρωση και το Healing Appalachia, ένα φεστιβάλ μουσικής για άτομα με νηφαλιότητα που επικεντρώνεται στην ανάρρωση.

Τα social media έχουν ήδη «πάρει φωτιά» με το γεγονός για την πολυαγαπημένη σειρά.