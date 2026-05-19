Έρχεται στην Ελλάδα η Dara: Σε ποιο μουσικό event θα εμφανιστεί η νικήτρια της Eurovision

Η Ελλάδα ήδη τραγουδά παντού «Bangaranga» και σύντομα θα το τραγουδήσει και live καθώς η Dara, η νικήτρια της Eurovision 2026, πρόκειται να επισκεφθεί τη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό» αποκάλυψε ότι η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας, θα κάνει ένα πολύ μεγάλο act, στα MAD Music Awards τα οποία θα λάβουν χώρα τον Ιούνιο.

Υπενθυμίζεται ότι, το τραγούδι της Dara είχε παγκόσμια απήχηση αλλά στην Ελλάδα προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον και λόγω του ότι το τραγούδι συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker Monoir και η Νορβηγίδα δημιουργός Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στον χώρο της K-Pop. Επιπλέον, τον ρόλο της vocal coach της, είχε η Βικτώρια Χαλκίτη.