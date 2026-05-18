Η νίκη της Dara στη Eurovision και με ελληνική υπογραφή - Το Bangaraga κυκλοφορεί από την Panik

Η Dara με το «Bangaraga» αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision 2026 στον Τελικό που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (18/5).

Το «Bangaranga», που έχει και ελληνική δημιουργική υπογραφή και κυκλοφορεί με την υποστήριξη της Panik Records, έδωσε στη Βουλγαρία την πρωτιά με 516 βαθμούς.

Μάλιστα, έσπασε ρεκόρ καθώς πέτυχε τη μεγαλύτερη διαφορά ψήφων από τον δεύτερο στη βαθμολογία (173 βαθμοί διαφορά), ενώ αξίζει να αναφέρει πως ήταν η πρώτη φορά εδώ και 9 χρόνια που κοινό και επιτροπές αναδείξαν τον ίδιο νικητή στις βαθμολογίες τους.

Το «Bangaranga», μια δήλωση σύγχρονης ethnic pop με διεθνή προοπτική, φέρει την υπογραφή μιας εξαιρετικής διεθνούς δημιουργικής ομάδας.

Μπορείτε να ακούσετε το Bangaraga εδώ, αλλά και να δείτε την εμφάνιση της Dara στον Τελικό της Eurovision στο παρακάτω βίντεο.

Εκτός από την ίδια τη Dara, το τραγούδι συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker Monoir και η Νορβηγίδα δημιουργός Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στον χώρο της K-Pop.

Με σκηνική παρουσία που χαρακτηρίζεται από ενέργεια, αυτοπεποίθηση και σύγχρονη αισθητική, η Dara παρουσίασε στη σκηνή μια performance υψηλών προδιαγραφών που εντυπωσίασε κοινό και επιτροπές.