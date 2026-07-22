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Γιώργος Λιανός: Tο project που θα παρουσιάσει εκτός από το The Voice

Λίγο πριν επιστρέψει στο The Voice του ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Λιανός θα παρουσιάσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Cliff Diving που θα γίνει στις 19-20 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη.

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Γιώργος Λιανός
Γιώργος Λιανός | NDPPHOTO / NDP PHOTO
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Ο Γιώργος Λιανός θα βρίσκεται στην παρουσίαση του The Voice, ωστόσο, θα έχει τη θέση παρουσιαστή και σε ακόμα ένα project. 

Οπως ανακοινώθηκε, ο Γιώργος Λιανός θα είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο παρουσιαστής του Cliff Diving, μιας αθλητικής διοργάνωσης με παγκοσμίου φήμης αθλητές, που θα γίνει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται για 8η χρονιά το Cliff Diving, μία από τις πιο εντυπωσιακές διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. 

Περισσότεροι από 20 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο θα πραγματοποιήσουν βουτιές από ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα ύψους περίπου 20 μέτρων, με φόντο το ξεχωριστό φυσικό τοπίο της Λίμνης του Αγίου Νικολάου.

Ο Γιώργος Λιανός θα είναι ο οικοδεσπότης αυτού του event, που διοργανώνεται από τον Δήμου Αγίου Νικολάου και συγκεντρώνει χιλιάδες θεατές κάθε χρόνο.

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Γιώργος Λιανός Cliff Diving
Ο Γιώργος Λιανός θα παρουσιάσει το Cliff Diving στην Κρήτη
Cliff Diving
Cliff Diving
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