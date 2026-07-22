Γιώργος Λιανός: Tο project που θα παρουσιάσει εκτός από το The Voice

Ο Γιώργος Λιανός θα βρίσκεται στην παρουσίαση του The Voice, ωστόσο, θα έχει τη θέση παρουσιαστή και σε ακόμα ένα project.
Οπως ανακοινώθηκε, ο Γιώργος Λιανός θα είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο παρουσιαστής του Cliff Diving, μιας αθλητικής διοργάνωσης με παγκοσμίου φήμης αθλητές, που θα γίνει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται για 8η χρονιά το Cliff Diving, μία από τις πιο εντυπωσιακές διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.
Περισσότεροι από 20 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο θα πραγματοποιήσουν βουτιές από ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα ύψους περίπου 20 μέτρων, με φόντο το ξεχωριστό φυσικό τοπίο της Λίμνης του Αγίου Νικολάου.
Ο Γιώργος Λιανός θα είναι ο οικοδεσπότης αυτού του event, που διοργανώνεται από τον Δήμου Αγίου Νικολάου και συγκεντρώνει χιλιάδες θεατές κάθε χρόνο.
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