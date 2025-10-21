Η διαφορετική έκθεση του Juergen Teller στο Onassis Ready

you are invited. Έτσι μόνο θα μπορούσε να λέγεται η έκθεση του εμβληματικού φωτογράφου Juergen Teller που εγκαινιάζει το Onassis Ready, τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Η έκθεση you are invited από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025 είναι η πιο εκτενή ατομική έκθεση του Τέλερ που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και δίνει ένα νέο στίγμα στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας.

H αναδρομική έκθεση του Τέλερ, πλούσια σε σημαδιακά γεγονότα και καθοριστικές συναντήσεις από τη σπουδαία σταδιοδρομία του, παρουσιάζει διάφορες σειρές, μεμονωμένα έργα και πολυάριθμα βίντεο, συνδυάζοντας επιλογές από προηγούμενες εκθέσεις με νέες, αδημοσίευτες εικόνες που εκτείνονται από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα. Μια γιορτή της τέχνης του, ένας ενεργός διάλογος γύρω από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες διαδρομές έμπνευσης και δημιουργικής εξερεύνησης που διατρέχουν το έργο του.

©Andreas Simopoulos

Και αν και ο Τέλερ πάντοτε είχε να επιδείξει προσωπικά έργα, η παρούσα έκθεση συμπίπτει με μια περίοδο όπου έχει βρει ένα νέο νόημα ως καλλιτέχνης. Καθηλωτικά έργα του με θρυλικές φυσιογνωμίες από τον Iggy Pop έως τον Alexander Skarsgård, από την Kate Moss έως τη Charlotte Rampling, από τη φωτογράφιση του Πάπα Φραγκίσκου σε γυναικεία φυλακή κατά την Μπιενάλε της Βενετίας του 2024 έως τη φωτογράφιση του Άουσβιτς με αφορμή την 80ή επέτειο από την απελευθέρωσή του, αλλά και εικόνες νεκρής φύσης και υπαίθρου.

«Επέλεξα τον τίτλο you are invited ως κάτι θετικό, μια πρόσκληση να κοιτάξεις, να βιώσεις, να σκεφτείς, να ονειρευτείς. Προσκαλώ τον καθένα να το βιώσει».

Παράλληλα, τα τελευταία 8 χρόνια, ο διεθνώς αναγνωρισμένος φωτογράφος συνεργάζεται με τη σύζυγό του, Dovile Drizyte, σε έργα που αντικατοπτρίζουν διάφορες όψεις της σχέσης τους αλλά και τη γέννηση της κόρης τους. Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται από ένα τυπικό μείγμα σοβαρών, οικείων και συχνά χιουμοριστικών χαρακτήρων, με μια αισθητική που αγγίζει το γκροτέσκο. Οι εμπειρίες αυτές, καθοριστικές για τη ζωή του, έχουν ενσταλάξει μια υπόγεια ένταση στον τρόπο με τον οποίο ο Τέλερ ανταποκρίνεται στον κόσμο γύρω του, δημιουργώντας πηγαίες συνδέσεις που μετουσιώνονται σε βαθιά ουσιαστικές αφηγήσεις.

© Juergen Teller

Τα φωτογραφικά και βίντεο έργα του, που προέκυψαν ως απόρροια αυτών των συνδέσεων, διερευνούν οικογενειακές και οικουμενικές ιστορίες για την αγάπη, την οικογένεια, την εμπιστοσύνη, την ελπίδα, τη γονιμότητα, το περιβάλλον, την πολιτική και τη θρησκεία. Ως εκ τούτου, ο αναπτερωμένος συναισθηματικός του δεσμός με το εκάστοτε θέμα ενσαρκώνει θετικότητα, πνευματική συνειδητοποίηση και μια ανανεωμένη στάση απέναντι στη ζωή.

Η έκθεση you are invited παρουσιάζεται στην Αθήνα εγκαινιάζοντας το Onassis Ready, τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση, που στεγάζεται σε ένα πρώην εργοστάσιο στην πάλαι ποτέ βιομηχανική ζώνη της πόλης. Ο χώρος έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί πειραματικά έργα τα οποία διευρύνουν τα όρια της σύγχρονης δημιουργίας και να λειτουργεί ως πλατφόρμα για τολμηρές καλλιτεχνικές φωνές από όλο τον κόσμο.

Το Onassis Ready στεγάζει επίσης τον αθηναϊκό κόμβο του Onassis ONX–ενός διεθνούς προγράμματος, με έδρα και στη Νέα Υόρκη, που στηρίζει καλλιτέχνες οι οποίοι εργάζονται με αναδυόμενες τεχνολογίες. Εστιάζοντας ταυτόχρονα στη σύγχρονη τέχνη και την καινοτομία, το Onassis Ready παρουσιάζει την πρώτη του μεγάλη έκθεση,

στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση για τη σεζόν 2025-26.

©Andreas Simopoulos

Η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση αναφέρει στη συνέντευξη Τύπου: «Το Onassis Ready, ο νέος χώρος του Ιδρύματος Ωνάση, ξεκίνησε ως εργοστάσιο. Και έτσι συνεχίζει. Αλλά, πλέον, μιλάμε για ένα «Εργοστάσιο Περιπέτειας», ένα «Εργοστάσιο Ονείρων και ιδεών», όπως το αποκαλούμε τρυφερά μεταξύ μας. Αν είσαι καλλιτέχνης και κάποιος σου προσφέρει χρόνο, το πιο πολύτιμο πράγμα, μαζί με χώρο και χρήματα για να κάνεις ό,τι θέλεις, αυτό μοιάζει με όνειρο. Εδώ λοιπόν, οι καλλιτέχνες θα έχουν ό,τι χρειάζονται».

«Είμαστε σε ένα σημείο που είναι ταυτόχρονα προάστιο του Πειραιά και της Αθήνας, κάπου στο ενδιάμεσο, κάπου «ανάμεσα». Εκεί που νιώθουμε ότι ζούμε έτσι αλλιώς. Αυτό είναι ο Ρέντης, που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει «τόπος όπου τρέχει νερό από κάτω». Και σκεφτήκαμε πως πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για αυτή τη νέα αρχή, μετά από 15 χρόνια παρουσίας ως Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση».

«Διαλέξαμε έναν τέτοιο βιομηχανικό χώρο γιατί μας αρέσει η αδρή υφή του τσιμέντου, μας αρέσει που βρισκόμαστε σε έναν χώρο όπου πάντα κάτι φτιαχνόταν. Αυτή η ομορφιά μας ταιριάζει. Μια ομορφιά που αφήνει να φαίνονται όντος οι πόροι και οι ρυτίδες του δέρματος. Όπως συμβαίνει στις φωτογραφίες του Juergen.Να ’μαστε λοιπόν, ανάμεσα στους καλύτερους, με έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Juergen Teller. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι που αυτή η συζήτηση, που ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια, μας οδήγησε σε αυτήν τη στιγμή. Και τον ευχαριστούμε που ήρθε ντυμένος σε αυτό το έντονο ροζ χρώμα που έχει γίνει σήμα κατατεθέν του, μέσα σε μια περιοχή γεμάτη γκρι και μαύρο. Για άλλη μια φορά, κάνει τη διαφορά.»

The Myth No.50, Grand Hotel Villa Serbelloni, Bellagio, 2022 | © Juergen Teller

Ο Γιούργκεν Τέλερ ανέφερε: «Γνωρίσαμε την Αφροδίτη Παναγιωτάκου πριν από σχεδόν τρία χρόνια. Μας πρόσφερε την υπέροχη ευκαιρία να μας δείξει όλους αυτούς τους χώρους. Εκείνη την εποχή, ο συγκεκριμένος χώρος ήταν απλώς ένα κτίριο σαν όλα τα άλλα στην περιοχή, αλλά αμέσως σκέφτηκα: θέλω κάτι μεγάλο. Ποτέ δεν φοβόμουν να βουτήξω στα βαθιά, να κάνω κάτι χωρίς να πατάω σε ασφαλές έδαφος, χωρίς την άνεση του ότι όλα είναι εντάξει, ότι βγάζω καλά λεφτά και ούτω καθεξής. Πρέπει να παίρνεις ρίσκα.

«Επέλεξα τον τίτλο you are invited ως κάτι θετικό, μια πρόσκληση να κοιτάξεις, να βιώσεις, να σκεφτείς, να ονειρευτείς. Προσκαλώ τον καθένα να το βιώσει. Αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο βιώνω κι εγώ τη ζωή, το πώς αντιμετωπίζω τις τραγωδίες της, την ομορφιά της και όλα τα ενδιάμεσα. Όποτε κάνω μια έκθεση, λαμβάνω πάντα υπόψη τον τόπο και την κουλτούρα της εκάστοτε τοποθεσίας. Είναι σημαντικό για μένα το ότι η έκθεση εδώ είναι site-specific, προσαρμοσμένη στο κτίριο, στην πόλη, στη χώρα. Δεν θέλω μια σειρά από πανομοιότυπες φωτογραφίες σε κορνίζες να ταξιδεύουν από πόλη σε πόλη. Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο δουλεύω ή ονειρεύομαι – κάτι τέτοιο θα ήταν βαρετό».

Στον χώρο της έκθεσης λειτουργεί βιβλιοπωλείο με τον κατάλογο της έκθεσης σχεδιασμένο από τον Peter Saville, memorabilia και προσεκτικά διαλεγμένους τίτλους από την πορεία του καλλιτέχνη, αλλά και μουσική, φαγητό και ποτό που σας καλούν να μείνετε λίγο παραπάνω.

Στον υπαίθριο χώρο έχει δημιουργηθεί ένα φιλόξενο χαλαρό lounge σε επιμέλεια της σκηνογράφου Όλγας Μπρούμα, με μουσική που επιμελείται το Stegi.Radio. Oι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν κρασιά από τον ελληνικό και γαλλικό αμπελώνα, καθώς και νέα κοκτέιλ με την υπογραφή του wine bar Επτά Μάρτυρες που έχει ήδη αφήσει την ξεχωριστή σφραγίδα του ως ένα από τα πιο ποιοτικά μπαρ της πόλης.

Αυτή η συνεργασία μεταξύ του Γιούργκεν Τέλερ και Στέγης αντανακλά μια κοινή πεποίθηση ότι η τέχνη μπορεί να είναι ταυτόχρονα ενδόμυχη και πολιτική, ακατέργαστη και ποιητική, προσωπική και συλλογική.

Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, η έκθεση you are invited ανοίγει έναν χώρο διαλόγου ανάμεσα στο συναισθηματικά φορτισμένο σύμπαν του Τέλερ και στις σύγχρονες πραγματικότητες της Ελλάδας, καλώντας σε μια ουσιαστική συνάντηση ανάμεσα στο τοπικό και το παγκόσμιο.

©Andreas Simopoulos

Συντελεστές / Επιμέλεια έκθεσης: JuergenTeller και DovileDrizyte

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός έκθεσης:TomEmerson, 6aarchitects

Διεύθυνση παραγωγής:Josselin Merazguia (JuergenTellerStudio)

Ανάθεση και παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

19 Οκτωβρίου – 30 Δεκεμβρίου 2025

Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα)

Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 18:00-23:00

Περισσότερα https://www.onassis.org/el/whats-on/you-are-invited-juergen-teller