Metallica: Άνοιξαν οι πύλες - Πανζουρλισμός στο ΟΑΚΑ λίγο πριν το μεγάλο live

Λίγο μετά τις 16:00 άνοιξαν οι πύλες του ΟΑΚΑ το οποίο υποδέχεται σήμερα τους Metallica.

Οι πρώτοι στη σειρά, που περίμεναν επί ώρες για να μπουν έγκαιρα και να πιάσουν θέση κοντά στη σκηνή, παρότι εξουθεωμένοι, μπήκαν τρέχοντας στον χώρο.

Οι διοργανωτές ανά λίγα λεπτά ανοίγουν και κλείνουν την είσοδο, προκειμένου να μη δημιουργηθεί συνωστισμός στις εισόδους του σταδίου.

Οι ουρές εκατοντάδων μέτρων είχαν σχηματιστεί από το πρωί στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ από fans των Metallica κάθε ηλικίας, από 10 ετών, έφηβοι, νέοι, μεσήλικες, ακόμα και 70άρηδες που περίμεναν υπομονετικά στον ήλιο.

Η ουρά έφτανε σχεδόν ως την λεωφόρο Κύμης με την προσέλευση να συνεχιζόταν με ασταμάτητο ρυθμό, δίχως να δημιουργηθούν προβλήματα ή εντάσεις.