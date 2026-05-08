Metallica: Χαμός για το merch στο pop up store - Τεράστια ουρά από fans στην Τεχνόπολη

Τεράστιες ουρές έχουν σχηματιστεί από το πρωί έξω από την Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων, από fans των Metallica, λόγω του pop up store που έχει στηθεί στον χώρο.

Η ουρά έχει «αγκαλιάσει» τον μεγάλο περιβάλλοντα χώρο και η προσέλευση συνεχίζεται, με τους φίλους των metal θρύλων να περιμένουν ώρες, για να πάρουν στα χέρια τους επίσημο merchandise της μπάντας.

Metallica pop up store: Πού θα το βρείτε - Ποιες ώρες λειτουργεί

Για όσους αναζητούν επίσημα αναμνηστικά των Metallica, το #M72 Athens Pop-Up Shop λειτουργεί ήδη στην οδό Πειραιώς 100 την Παρασκευή & το Σάββατο 08:30 - 20:00. Εκεί θα βρείτε αφίσες, αποκλειστικά βινύλια, skateboards, ποδοσφαιρικές φανέλες Metallica και κοσμήματα.

Η ζήτηση αναμένεται να είναι τόσο μεγάλη μάλιστα, ώστε οι διοργανωτές έχουν περιορίσει τον αριθμό των τεμαχίων σε μόνο ένα ανά άτομο, για κάποια συγκεκριμένα είδη.

