Χάρρυ Κλυνν: Ο άνθρωπος που «πόνεσε» τον Γιάννη Σμαραγδή με δύο στιχάκια

Η ερώτηση «πονάτε;» καταγράφεται διαρκώς στα social media από τον σκληρό πυρήνα των φανατικών θαυμαστών του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή και συνήθως απευθύνεται στους κριτικούς κινηματογράφου που δεν έχουν καλή άποψη για την ταινία «Καποδίστριας».

Κι όμως, στα ξεκινήματα της διαδρομής του στο σινεμά, ο Γιάννης Σμαραγδής δεν είχε ούτε φανατικούς θαυμαστές, ούτε κάποιο όραμα, πιθανότατα «μπολιασμένο» από κάποια υπερβατική «αύρα», για να μεταφέρει στην μεγάλη οθόνη προσωπικότητες της ελληνικής ιστορίας.

Συγκεκριμένα, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Σμαραγδής είχε στο ενεργητικό του μια τηλεταινία («Καλή σου Νύχτα κυρ’ Αλέξανδρε» το 1981), μια ταινία μεγάλου μήκους, το «Κελί Μηδέν» (1975) αλλά και την ταινία μικρού μήκους «Δύο τρία πράγματα», που γυρίστηκε μέσα στη Χούντα (1972).

Το 1982, o Σμαραγδής σκηνοθέτησε από κοινού με τους Γιώργο Αποστολίδη-Γιάννη Τυπάλδο, την ταινία «Αλαλούμ», με τον Χάρι Κλυνν να γράφει το σενάριο και να πρωταγωνιστεί, μαζί με πολλούς, αγαπημένους ηθοποιούς σε μια ισοπεδωτική σάτιρα της νεοελληνικής πραγματικότητας.

Η ταινία έκοψε σχεδόν 300.000 εισιτήρια τη σεζόν 1982-83 και βρέθηκε στην πρώτη θέση, ανάμεσα σε 48 κινηματογραφικές παραγωγές.

O Χάρρυ Κλυν συνέχισε στον ίδιο ορμητικό δρόμο της σάτιρας, ενώ ο Σμαραγδης προτίμησε έναν διαφορετικό δρόμο.

Επιστροφή στο μέλλον

Το 2013, λίγο μετά την προβολή της ταινίας «Ο Θεός Αγαπά το Χαβιάρι», που είχε συνοδευτεί από events όπως το σκάρωμα μιας μαντινάδας του Γιάννη Σμαραγδή για τον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο Χάρρυ Κλυνν είχε απευθύνει μια δικής του έμπνευσης μαντινάδα προς τον δημοφιλή σκηνοθέτη και πρώην συνεργάτη του. Πήγαινε κάπως έτσι:

«Γειά σου ρε Γιάννη έντεχνε / Του σινεμά αστέρι / Που σάλιωσες το Σαμαρά / και όλο του τ' ασκέρι».

Δεν ξέρουμε αν «πόνεσε» κανείς στο άκουσμα αυτής της μαντιναδας, εμείς όμως μια ελαφριά οδύνη τη νιώσαμε. Ίσως επουλωθει με μια έξτρα θέαση του «Καποδίστρια».